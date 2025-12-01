Stellantis, Filosa: “Bene il cancelliere Merz su revisione normative UE”

Ieri vi abbiamo riportato le dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz a proposito della contrarietà allo stop alla vendita di auto termiche nel 2035 in Europa. Oggi c’è stata la risposta ufficiale da parte del numero uno di Stellantis Antonio Filosa. «Accogliamo con grande favore e con sincera soddisfazione il sostegno concreto e deciso del governo tedesco alle proposte di revisione delle normative europee nel settore automobilistico». Con queste parole, il CEO di Stellantis, ha commentato la lettera recentemente inviata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Nella missiva, Merz ha espresso ufficialmente la sua contrarietà al divieto di vendita dei veicoli con motore termico previsto in Europa a partire dal 2035, aprendo così un dibattito più equilibrato e realistico sulle regole che guideranno il futuro dell’industria automobilistica europea.

Stellantis, l’ad Filosa: «Bene Merz su revisione normative Ue, è grande opportunità per ripensare regole»

Filosa ha sottolineato che la posizione del cancelliere tedesco si basa sul pacchetto di proposte avanzato dall’ACEA, l’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili. «Si tratta di un insieme di misure urgenti e necessarie per riportare il settore automobilistico europeo su un percorso di crescita sostenibile, duraturo e competitivo a livello globale», ha spiegato il CEO. Questo pacchetto comprende obiettivi specifici per i veicoli commerciali leggeri (Lcv), l’adozione di un quadro normativo più chiaro ed efficace per le automobili di piccole dimensioni, e una serie di iniziative pensate per accelerare il rinnovo del parco auto esistente. L’obiettivo è chiaro: rendere l’industria più efficiente, più sostenibile e pronta ad affrontare le sfide della mobilità del futuro.

Secondo Filosa, oggi l’industria europea ha davanti a sé un’opportunità unica. «Possiamo ripensare e rivedere le regole del settore in modo da conciliare tre obiettivi strategici fondamentali per l’Europa», ha affermato. Il primo è la decarbonizzazione, necessaria per ridurre l’impatto ambientale del trasporto su strada e contribuire agli impegni climatici dell’Unione. Il secondo è la resilienza industriale: garantire la protezione dei posti di lavoro, la solidità economica delle aziende e la capacità dell’industria europea di competere in un mercato globale sempre più complesso. Il terzo è l’autonomia strategica e l’accessibilità economica, ossia assicurare che i veicoli siano alla portata dei cittadini e che l’Europa possa contare su un settore automobilistico indipendente e competitivo.

Filosa ha inoltre sottolineato come l’approccio proposto dall’ACEA non sia solo tecnico, ma strategico: mira a costruire un equilibrio tra innovazione, sostenibilità, crescita economica e tutela dei lavoratori. «È il momento di adottare una visione integrata e lungimirante», ha concluso il CEO. «Solo con decisioni ponderate e un quadro normativo coerente l’industria europea potrà continuare a crescere, innovare e rimanere protagonista in un contesto globale sempre più sfidante».

Il messaggio di Stellantis, attraverso le parole di Filosa, evidenzia come la collaborazione tra governi, istituzioni europee e industria sia fondamentale per creare un futuro della mobilità che sia sostenibile, competitivo e accessibile. La lettera di Merz, unita alle proposte dell’ACEA, potrebbe rappresentare un passo importante in questa direzione, aprendo la strada a soluzioni concrete e realistiche per affrontare le sfide della transizione energetica e tecnologica.