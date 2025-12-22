Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: ecco quale motore prende quota per la futura gamma

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono probabilmente due tra le prossime novità per la casa milanese. Il loro arrivo previsto inizialmente nel 2025 e nel 2026 dovrebbe essere slittato al 2027 e al 2028. Nel frattempo in attesa di avere notizie certe che potrebbero arrivare entro la metà del prossimo anno, continuano le voci a proposito di quelle che saranno le caratteristiche delle due vetture e soprattutto la loro gamma di motori.

Il motore Hurricane 4 che ha debuttato a novembre sembra sempre più probabile per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Oggi ci vogliamo soffermare su una voce che arriva da oltre oceano e più precisamente dagli Stati Uniti dove danno praticamente per certo che nella futura gamma di motori delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia possa trovare spazio il recente motore Hurricane 4, il cui debutto ufficiale è avvenuto agli inizi dello scorso mese di novembre sulla nuova Jeep Grand Cherokee. Del resto anche questa vettura utilizza la stessa piattaforma che utilizzeranno le nuove generazioni delle auto del biscione e cioè la STLA Large. Dunque l’ipotesi che oltre alla piattaforma le due auto possano ereditare anche questo motore pare essere piuttosto elevata.

Il motore, tipicamente di origine americana, vanta 328 cavalli e un 2.0 litri a 4 cilindri, con caratteristiche che decisamente potrebbero fare al caso delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che come sappiamo tengono molto anche alle prestazioni e al piacere di guida per rimanere fedeli al DNA del marchio. Secondo alcune voci, Stellantis Europa starebbe valutando di adattare questa unità per i propri modelli, ricalibrandone la potenza per rispettare i più recenti limiti sulle emissioni.

L’idea sarebbe quella di integrare un sistema mild hybrid (MHEV), così da ottenere un equilibrio tra prestazioni, efficienza e rispetto ambientale. In questo modo, il propulsore potrebbe equipaggiare le future nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia, offrendo un’esperienza di guida vivace senza sacrificare consumi e sostenibilità.

Il motore potrebbe essere abbinato a una trasmissione automatica a 8 rapporti ZF8 P2.5 MHEV, con unità elettrica inserita direttamente nella scatola del cambio, senza collegamento tramite cinghia al motore termico. Questa soluzione, già adottata da costruttori premium come BMW e Audi, permette di combinare ottime prestazioni a una maggiore efficienza complessiva, rappresentando una strada concreta per il futuro dei modelli sportivi Stellantis.

Ovviamente al momentyo si tratta solo di voci e non sappiamo se negli ultimi mesi in proposito possa esserci stato qualche cambiamento di programma con il passaggio di Stellantis dalla guida di Carlos Tavares a quella di Antonio Filosa. Ovviamente altre ipotesi non mancano tra cui l’adizione del V6 Nettuno di Maserati o qualche altro motore a sorpresa.