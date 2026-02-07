Fiat porta la sua gamma completa al Coopavel Rural Show

Forte di una leadership consolidata nel mercato brasiliano da cinque anni consecutivi, Fiat annuncia la partecipazione alla 38ª edizione dello Show Rural Coopavel, tra le principali manifestazioni dedicate all’agroindustria in America Latina. In questa occasione, il marchio esporrà l’intera offerta commerciale, portando all’evento 21 modelli che spaziano dalle berline ai SUV, dai pick-up ai veicoli commerciali, a conferma dell’ampiezza e della versatilità della propria gamma.

Advertisement

In totale, il marchio Fiat porterà all’evento 21 auto, tra cui berline, SUV, pick-up e veicoli commerciali

Protagonista dello stand sarà Fiat Strada, veicolo più venduto in Brasile in assoluto dal 2021 e leader in Sud America a partire dal 2025. Il modello sarà presentato nelle versioni Endurance, Volcano, Freedom a doppia cabina e Ranch. Pick-up di riferimento per il brand, Strada si distingue per stile riconoscibile, solidità strutturale e prestazioni garantite dal motore turbo flessibile. Nel 2026 debutta inoltre con un livello tecnologico superiore grazie all’introduzione di Connect Fiat, un nuovo sistema di connettività sviluppato specificamente per questo modello.

Il Toro, leader di vendita nella sua categoria, sarà presente all’evento con le versioni flex Endurance, Ultra, Volcano e Freedom, e la versione diesel Ranch. Molto richiesto dal settore agricolo, il Toro è arrivato con il model year 2026 con nuove caratteristiche di design, più tecnologia e un comfort migliorato. Le modifiche includono un design esterno che segue la nuova identità visiva di Fiat, con linee precise e geometriche, e aggiunge anche nuove finiture interne, come il freno di stazionamento elettronico e l’auto hold. Inoltre, il Toro rimane l’unico veicolo nella sua fascia di prezzo a offrire motori diesel e flex ad alte prestazioni, soddisfacendo diversi profili di clientela.

Advertisement

Il Titano, lanciato da Fiat per competere nel segmento dei pick-up di grandi dimensioni, partecipa con la sua nuova linea che coniuga robustezza, tecnologia e prestazioni nelle versioni Endurance, Volcano e Ranch. Rinnovato, il pick-up adotta il nuovo motore 2.2 Multijet, più potente ed economico, con 200 CV e 450 Nm di coppia. Migliora inoltre le sue capacità off-road con una nuova taratura delle sospensioni, un nuovo sistema di trazione e un nuovo cambio a otto rapporti nelle versioni automatiche, oltre a disporre ora del pacchetto ADAS nella versione top di gamma.

I visitatori dello Show Rural potranno ammirare anche altre attrazioni Fiat, come la versione Trekking di Argo, il terzo modello più venduto nel Paese nel 2025. Saranno inoltre esposti i modelli Mobi Like, Fastback T200 e Hybrid, e il Pulse Abarth, che fa parte della divisione sportiva Fiat. Saranno presenti anche Fiorino, Scudo e Ducato, i modelli commerciali Fiat, a conferma dell’impegno del marchio per l’efficienza e l’innovazione nei veicoli commerciali. Lo Show Rural Coopavel 2026 si terrà dal 9 al 13 febbraio a Cascavel, Paraná