Chris Feuell, CEO di Chrysler e responsabile di Alfa Romeo Nord America premiata al Salone di Chicago

Nel corso dell’anteprima stampa del Chicago Auto Show 2026, venerdì 6 febbraio, gli organizzatori della manifestazione, insieme ad A Girls Guide to Cars, hanno assegnato a Chris Feuell il riconoscimento What Drives Her Trailblazer Award. Feuell ricopre il ruolo di CEO del marchio Chrysler ed è responsabile del brand Alfa Romeo per il Nord America all’interno del gruppo Stellantis.

Chris Feuell è il secondo rappresentante consecutivo di Stellantis a ricevere il premio, con Audrey Moore

L’iniziativa What Drives Her, arrivata alla nona edizione, comprende un momento di networking, una tavola rotonda e una cerimonia di premiazione ospitate presso il McCormick Place di Chicago. L’evento riunisce figure femminili di primo piano del settore automotive e celebra sia le professioniste che stanno trasformando l’industria dall’interno, sia le alleate che, con il loro impegno, contribuiscono a rendere concreti e duraturi i cambiamenti.

“Chris Feuell esemplifica cosa significhi essere una pioniera nell’industria automobilistica odierna”, ha affermato Jennifer Morand, direttore generale del Chicago Auto Show. “Non solo guida due marchi storici, ma si impegna anche a essere al fianco delle altre donne, condividendo la sua esperienza, sostenendo un dialogo significativo e aiutando ad aprire le porte alla prossima generazione. La sua leadership e la sua generosità riflettono la vera missione del premio What Drives Her Trailblazer Award”.

Il premio “What Drives Her Trailblazer” premia una donna nel settore automobilistico che si è distinta per il suo contributo all’empowerment degli altri, per l’abbattimento delle barriere per consentire ad altri di seguire, per aver intrapreso ruoli o lavori non tradizionali, per la leadership e per aver assunto ruoli aggiuntivi, come la guida di un gruppo di risorse per i dipendenti o di un programma di mentoring.

“Sono davvero onorata di ricevere il premio “What Drives Her Trailblazer” e sono profondamente onorata di essere stata nominata da leader così straordinari e affermati nel nostro settore”, ha dichiarato Feuell. “I miei più sinceri ringraziamenti a Jennifer Morand e Scotty Reiss, agli organizzatori, ai giudici e all’intera comunità del Chicago Auto Show per aver riconosciuto e valorizzato le innovatrici che stanno contribuendo al progresso del nostro settore. Apprezzo in modo particolare il comitato “What Drives Her” per aver puntato i riflettori sulle donne che stanno aprendo nuove strade nel nostro settore e creando percorsi che altri possono seguire”.

Chris Feuell è stata nominata amministratore delegato del marchio Chrysler nel settembre 2021 e responsabile del marchio Alfa Romeo per il Nord America nel dicembre 2024. Feuell è una dirigente senior di chiara fama con una vasta esperienza globale nei settori automobilistico, dell’automazione della supply chain e delle tecnologie edilizie avanzate.

Chris Feuell fa parte del comitato consultivo dell’Eli Broad College of Business della Michigan State University ed è amministratore non esecutivo nei consigli di amministrazione di The Boyd Group, LLC e Friends of the Children, Detroit. È stata riconosciuta come una delle 100 donne leader nel settore automobilistico da Automotive News nel 2025.

Questo riconoscimento per Feuell segna il secondo anno consecutivo in cui un rappresentante di Stellantis si aggiudica il premio. Audrey Moore, vicepresidente e ingegnere capo dei programmi berline per il Nord America, è stata premiata come “What Drives Her Trailblazer” 2025. Oltre al Trailblazer Award, i riconoscimenti “What Drives Her” vengono assegnati nelle categorie Automotive Ally, Best Retailer e Best In Craft Automotive Media.