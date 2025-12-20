Ram Ramcharger potrebbe essere il nome del futuro SUV di Ram

Ram Ramacharger potrebbe essere il nome scelto per il futuro SUV della casa americana che Stellantis ha intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi anni rientrando tra i progetti per i quali il gruppo automobilistico ha deciso di investire oltre 13 miliardi di dollari in Nord America. Il denaro in questione finanzierà una serie di progetti e veicoli, tra cui un nuovissimo SUV full-size che sarà costruito nello stabilimento Warren Truck in Michigan. La produzione dovrebbe iniziare nel 2028 e l’azienda ha già annunciato che sarà offerto con un motore a combustione interna e un propulsore ad autonomia estesa.

Il futuro SUV di Ram potrebbe chiamarsi Ram Ramcharger ed essere prodotto dal 2028 in Michigan

Il CEO di Ram, Tim Kuniskis, ha lasciato intendere che il modello potrebbe chiamarsi Ramcharger. Pur non avendone rivelato il nome durante la conferenza stampa di ieri a Detroit , il dirigente ha affermato di aver già deciso come si chiamerà il modello. Inizialmente Ram avrebbe dovuto utilizzare il nome Ramcharger per la versione ad autonomia estesa del pick-up 1500. Tuttavia, quando l’azienda ha eliminato il modello 1500 REV completamente elettrico, ha deciso di rinominare il Ramcharger in REV. Questo ha di fatto liberato il nome classico del SUV per il modello successivo.

Dal momento che il futuro Ram Ramcharger verrà assemblato sulla stessa linea della Jeep Grand Wagoneer, è plausibile immaginare una gamma di motorizzazioni molto simile. Tra queste dovrebbe figurare un sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, capace di sviluppare circa 420 CV e 635 Nm di coppia. È inoltre probabile l’arrivo di una variante a autonomia estesa, basata su un sistema a doppio motore elettrico con trazione integrale, alimentato da una batteria da 92 kWh e supportato da un V6 Pentastar da 3,6 litri utilizzato come generatore.

Nel caso della Grand Wagoneer REEV, questa soluzione garantisce una potenza complessiva di circa 647 CV e 840 Nm, valori che permettono uno scatto da 0 a 96 km/h in circa cinque secondi e un’autonomia superiore agli 800 km. Vedremo se sarà così anche nella futura Ram Ramcharger.

Parallelamente, Ram ha confermato il ritorno del pick-up Dakota. La produzione, inizialmente prevista a Belvidere, sarà trasferita a Toledo, con debutto atteso nel 2028. Il modello punterà al segmento dei medi, con un prezzo d’ingresso potenzialmente inferiore ai 40.000 dollari, per competere con rivali come Ranger, Tacoma e Colorado.