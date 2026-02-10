Nuova Jeep Compass pronta a ridefinire gli standard nella sua categoria

Nuova Jeep Compass si affaccia nel segmento dei SUV compatti con l’obiettivo di alzare l’asticella e ridefinire i riferimenti della categoria. Sviluppata e costruita interamente in Europa, interpreta in chiave moderna il DNA del marchio, mantenendo intatti i valori di solidità e versatilità. Allo stesso tempo, guarda con decisione al futuro grazie all’introduzione di motorizzazioni elettrificate e a una piattaforma tecnica profondamente rinnovata, pensata per offrire maggiore efficienza, tecnologia avanzata e un’esperienza di guida più evoluta.

Progettata e prodotta in Europa, la nuova Jeep Compass unisce la leggendaria autenticità Jeep a una gamma completamente elettrificata

Sotto il cofano, la nuova Jeep Compass arriva sul mercato spagnolo con una gamma completamente elettrificata, composta da una e-Hybrid da 145 CV a trazione anteriore in grado di percorrere fino a 970 km con una singola carica, una e-Hybrid Plug-In da 225 CV a trazione anteriore e un’autonomia combinata fino a 983 km, e una versione Full Electric da 213 CV a trazione anteriore e tutte le possibilità offerte da un’autonomia WLTP di 500 km.

Questi sono solo un assaggio di ciò che arriverà nei prossimi mesi. Mantenendo la sua etichetta DGT Zero Emissions, la nuova Compass aggiungerà alla sua gamma due versioni Full Electric: una da 231 CV, a trazione anteriore e con un’autonomia WLTP fino a 650 km, e il modello top di gamma da 375 CV che offre trazione integrale con garanzia Jeep e un’autonomia WLTP fino a 600 km.

La nuova Jeep Compass si presenta come la sintesi ideale di spazio interno, tecnologia intuitiva e versatilità. Mantenendo l’autentico DNA del design Jeep, il modello introduce significativi miglioramenti tecnici che trasformano l’esperienza di guida. Tra questi, sospensioni ottimizzate che garantiscono comfort su strada e stabilità in fuoristrada, oltre a nuove modalità di guida intelligenti che adattano il veicolo alle mutevoli condizioni ambientali e ottimizzano l’efficienza dei suoi propulsori elettrificati.

L’abitacolo della nuova Jeep Compass rappresenta uno dei suoi maggiori vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti nel segmento SUV. Gli ingegneri hanno dato priorità alla massimizzazione dello spazio, ottenendo un abitacolo eccezionalmente spazioso per la sua categoria. Il design degli interni si distingue per l’utilizzo di materiali raffinati e morbidi al tatto, che ne esaltano la qualità percepita.

La tecnologia è al centro dell’attenzione con un’architettura elettrica rinnovata. Le funzionalità digitali avanzate non solo migliorano l’intrattenimento in auto, ma semplificano anche la guida e aumentano la sicurezza, offrendo un’interfaccia utente-veicolo fluida e moderna.

La nuova Jeep Compass si propone come la compagna ideale per la vita moderna. La sua combinazione di efficienza nei consumi e robustezza la rende una scelta pragmatica ed elegante. È, in definitiva, la naturale evoluzione di un’icona, adattata alle esigenze di sostenibilità, prestazioni e tecnologia degli automobilisti di oggi.