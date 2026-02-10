Nuova Fiat 124 Spider Corsa: il restomod virtuale di una delle spider italiane più iconiche

Nuova Fiat 124 spider Corsa è il restomod digitale che è stato realizzato dall’architetto e designer indipendente Tommaso D’Amico sul suo canale di Youtube nei giorni scorsi. Il render mostra un reinterpretazione digitale ben riuscita di una delle spider italiane più iconiche in assoluto. Il progetto nasce dall’incontro tra tradizione sportiva, cura del design e soluzioni tecniche contemporanee, con l’obiettivo di riportare la 124 Spider al centro della sua vocazione più pura: il piacere di guida.

In un video il restomod virtuale della spider più iconica: la nuova Fiat 124 Spider Corsa

Le proporzioni iconiche vengono rispettate, ma reinterpretate attraverso un assetto più basso, carreggiate ampliate e passaruota più pronunciati, elementi che donano alla vettura un’impronta solida e dinamica. Il frontale di questa ipotetica nuova Fiat 124 Spider Corsa restomod riprende i classici fari rotondi, rielaborati con finitura scura, inseriti in un paraurti pulito arricchito da uno splitter funzionale. Il cofano in tinta scura e i particolari tecnici lasciati in evidenza accentuano l’anima racing. Al retrotreno, una firma luminosa orizzontale essenziale, il paraurti nero opaco e un estrattore sportivo con doppio terminale di scarico richiamano l’estetica delle competizioni del passato, reinterpretata con linguaggio attuale.

La palette cromatica di questa nuova Fiat 124 Spider Corsa valorizza il contrasto tra la carrozzeria rossa e gli elementi tecnici neri e fumé, creando un dialogo diretto con il mondo racing. I cerchi a canale largo ospitano un impianto frenante maggiorato, sottolineando l’impostazione prestazionale del progetto. L’abitacolo è declinato in due anime: una versione stradale evoluta, con interni curati ma orientati al driver, e una variante Track, spoglia e radicale, con sedili racing, roll-bar, strumentazione essenziale e materiali tecnici a vista. In entrambi i casi, la guida è il fulcro del progetto.

D’Amico ha pure ipotizzato quello che potrebbe essere la gamma di motori della sua ipotetica e virtuale vettura Fiat. Tra i motori scelti per questa nuova Fiat 124 Spider Corsa, il 2.0 aspirato o turbo benzina 4 cilindri 220–280 CV, il 3.0 V6 benzina aspirato oltre 320 CV, l’Ibrida performance 2.0 turbo + elettrico circa 350 CV, e l’Ibrida leggera MHEV orientata all’uso stradale sportivo. Insomma indubbiamente un’ipotesi molto interessante come quasi sempre accade con le creazioni di TDA Automotive destinato a far discutere sul web gli appassionati del marchio e di questo iconico modello.