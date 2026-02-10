Alfa Romeo Lizard Concept: visione radicale del DNA del biscione nel nuovo render di TDA

Alfa Romeo Lizard Concept è il nome scelto per il nuovo video render dell’architetto e designer indipendente Tommaso D’Amico, che nei giorni scorsi aveva proposto anche un’interessante Fiat Grande Panda Carabinieri, pubblicato nelle scorse ore sul suo canale di YouTube. Si tratta di un’ipotesi virtuale di come potrebbe essere un modello che incarni una sorta di visione radicale e contemporanea del DNA più sportivo della casa automobilistica del biscione, reinterpretandolo allo stesso tempo in chiave moderna.

Advertisement

L’ultima creazione di TDA Automotive prende il nome di Alfa Romeo Lizard concept

Pensata come una sintesi matura tra emozione, prestazioni e razionalità progettuale, Alfa Romeo Lizard Concept proietta la sua visione verso il futuro, individuato come punto di equilibrio tra istinto e ingegneria avanzata. Il concept si caratterizza per una carrozzeria ribassata e molto larga, scolpita da linee nette e superfici pulite che lavorano in sinergia con soluzioni aerodinamiche funzionali. I passaruota pronunciati, l’assetto basso e le fiancate fortemente modellate costruiscono un’immagine dinamica e determinata.

Il frontale compatto è attraversato da una firma luminosa LED sottile, affiancata da prese d’aria operative e da uno splitter studiato per migliorare il carico. Al posteriore, una lama luminosa orizzontale e un estrattore tecnico rafforzano l’impronta sportiva. La vernice verde satinata, ispirata al mondo naturale, dialoga con elementi in carbonio e dettagli scuri, mentre i grandi cerchi aerodinamici celano un impianto frenante dimensionato per performance di alto livello.

Advertisement

Il video render di Tommaso D’Amico ipotizza anche l’abitacolo di questo ipotetico modello del biscione che segue una filosofia minimalista e driver-oriented: tonalità grigie tecniche con inserti verdi, sedili sportivi avvolgenti, volante racing e cruscotto digitale ridotto all’essenziale. Il sistema infotainment è affidato a un tablet scorrevole, mentre la zona cambio è estremamente semplificata, lasciando spazio a un’esperienza di guida pura e immersiva.

Come dice il suo stesso autore nella descrizione del video su YouTube, Alfa Romeo Lizard Concept è pensata per accogliere diverse configurazioni di motorizzazione: 2.9 V6 biturbo benzina oltre 650 CV, Ibrida ad alte prestazioni V6 2.9 + unità elettrica e potenza combinata oltre 650 CV, Ibrida compatta 2.0 Turbo 4 cilindri + elettrico circa 450 CV. Insomma si tratta indubbiamente di un’ipotesi molto interessante, un concept che fonde tradizione e visione futura, ridefinendo il concetto di sportività Alfa Romeo attraverso forma, funzione ed emozione.