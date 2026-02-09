Skoda Epiq, tanta autonomia senza un prezzo da monolocale

Si mostra sempre più la Skoda Epiq, il nuovo SUV elettrico che dovrebbe rappresentare la rivoluzione democratica della mobilità a zero emissioni. Costruita sulla piattaforma MEB+ con trazione anteriore e un’autonomia dichiarata fino a 430 chilometri, la Epiq si candida a diventare il punto di accesso meno traumatico (per il conto in banca) al mondo elettrico.

L’azienda ceca promette di raddoppiare il portafoglio di veicoli elettrici entro il 2026, anche se per vedere la versione definitiva bisognerà aspettare la metà dell’anno, quando finalmente toglieranno quella mimetica colorata presente nelle foto ufficiali del modello.

Il debutto ufficiale del linguaggio Modern Solid arriva proprio con la Epiq, che si aggiunge a Elroq ed Enyaq nella famiglia elettrica Skoda. Linee decise, approccio minimalista, prese d’aria a forma di “O” con elementi aerodinamici attivi nel paraurti anteriore. La linea Volcano nasconde le prese d’aria per ridurre la resistenza, mentre i fari a LED a forma di T, sia anteriori che posteriori, rappresentano la nuova firma luminosa del marchio. La versione Matrix-LED di fascia alta a 12 segmenti promette persino di rilevare il traffico per evitare di abbagliare gli altri conducenti.

Gli interni mantengono il “minimalismo spazioso” con un bagagliaio da 475 litri, espandibile a 1.344 con i sedili posteriori abbattuti. Il cruscotto orizzontale è dotato di illuminazione ambientale, uno schermo da 5,3 pollici per il conducente e uno centrale da 13 pollici per gestire infotainment, navigazione e tutte le funzioni principali del veicolo. I tessuti dei sedili sono realizzati interamente in PES riciclato, dato che salvare il pianeta richiede anche sedili sostenibili.

Sul fronte tecnico, la Epiq è disponibile in tre varianti di potenza: Epiq 35 (114 CV), Epiq 40 (132 CV) ed Epiq 55 (210 CV). La batteria più piccola è da 38,5 kWh, quella più grande da 55 kWh con composizione NMC per maggiore densità energetica. La ricarica rapida DC arriva fino a 133 kW, promettendo di passare dal 10 all’80% in 23 minuti. Il prezzo promesso dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro di partenza. Speriamo solo non sia una di quelle promesse in stile Volkswagen ID. Polo.