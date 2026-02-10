Jeep: l’India sarà il fulcro del suo nuovo piano strategico nell’area Asia-Pacifico

Jeep, marchio simbolo del mondo SUV con 85 anni di storia internazionale, ha riaffermato il proprio impegno strategico nell’area Asia-Pacifico, individuando l’India come fulcro del Piano Strategico Jeep 2.0. La strategia dedicata al mercato indiano riflette l’obiettivo del brand di costruire un rapporto di fiducia solido e duraturo con i clienti della regione, valorizzando tradizione, passione, capacità tecniche e forte attrattività del marchio. Allo stesso tempo, la casa americana punta sulla propria catena del valore e sull’impianto produttivo in India, considerato un elemento chiave per sostenere il sistema globale di produzione ed esportazione del brand.

Advertisement

Piano strategico India Asia Pacifico Jeep 2.0: rafforza l’impegno a lungo termine del brand nella regione

Basato sulla localizzazione, su azioni di prodotto orientate al cliente, su un ecosistema post-vendita rafforzato e sulla capacità di esportazione, il Piano Strategico Jeep 2.0 riflette un approccio graduale e sostenibile incentrato su pertinenza, resilienza e fiducia a lungo termine. Le attività in India continuano a svolgere un ruolo sempre più importante nella strategia Asia-Pacifico di Stellantis, fungendo sia da mercato interno che da hub di ingegneria e software a supporto delle operazioni globali. Il marchio Jeep rimane un pilastro fondamentale di questo impegno, con continui investimenti a lungo termine in capacità produttiva, localizzazione della supply chain e miglioramenti dell’esperienza di proprietà progettati specificamente per i clienti in India.

Shailesh Hazela, CEO e Amministratore Delegato di Stellantis India, ha dichiarato : “Gli 85 anni di tradizione Jeep si fondano su autenticità e avventura. Il Piano Strategico Jeep 2.0 delinea come affineremo la nostra strategia di prodotto e rafforzeremo l’esperienza del cliente anno dopo anno, grazie a una localizzazione più approfondita, all’allineamento globale dei prodotti, all’ampliamento della nostra offerta di veicoli e a programmi che offrono un valore reale. Siamo altrettanto concentrati sulla cura dei nostri clienti esistenti, garantendo loro il supporto, l’assistenza e la fiducia che si aspettano da Jeep. Il successo in India richiede resilienza e impegno a lungo termine, e stiamo investendo con questa chiarezza per garantire che Jeep rimanga un marchio di orgoglio e desiderabilità”.

Advertisement

Il piano strategico di Jeep per l’India si fonda su sei direttrici chiave che rafforzano il ruolo del Paese all’interno della visione Asia-Pacifico. L’India diventa il fulcro per progettazione, sviluppo e produzione di SUV destinati sia al mercato interno sia a quelli regionali e globali. Forte di una presenza in oltre 120 Paesi, Jeep continuerà a valorizzare il proprio heritage attraverso una gamma autentica, affiancata da sinergie globali e dall’introduzione di nuovi modelli a partire dal 2027, oltre a edizioni speciali della gamma attuale.

Un altro pilastro è la leadership nelle esportazioni: dallo stabilimento di Ranjangaon, vicino a Pune, Jeep rifornisce già mercati come Giappone, Australia e Nuova Zelanda, con l’obiettivo di espandersi in Africa e Nord America. La strategia prevede inoltre una forte localizzazione produttiva, fino al 90%, per aumentare competitività e solidità della filiera. Centrale resta infine il rafforzamento del brand e della community indiana, puntando a una rete di 100.000 “Jeepers” uniti da valori di avventura, autenticità e passione.