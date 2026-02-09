Effetto Santa Fe: la nuova Hyundai Tucson rinuncia alle curve

Hyundai ha deciso che il 2021 è ormai preistoria e, nonostante l’attuale Hyundai Tucson continui a vendere come il pane, i coreani hanno già iniziato a lavorare alla quinta generazione. La competizione non dorme: tra Peugeot 3008, Renault Austral e Volkswagen Tiguan, il segmento dei SUV compatti sembra un’arena di gladiatori dove chi si ferma è perduto. Perfino in casa Hyundai l’aria è tesa, dato che a gennaio 2026 la “piccola” Kona ha osato superare la Tucson nelle vendite.

I test su strada in Germania rivelano infatti un SUV che ha deciso di tagliare i ponti con le curve sinuose per abbracciare uno stile più squadrato. Se la Santa Fe vi sembrava un audace esperimento di design rettilineo, preparatevi perché la nuova Tucson sembra voler seguire le orme della sorella maggiore.

Il frontale è più netto, il cofano diventa orizzontale e l’aspetto generale si fa decisamente più spigoloso. Insomma, se il vostro sogno è guidare un oggetto che somigli a un monolite particolarmente riuscito, il modello previsto per il 2027 è quello che fa per voi.

Ma la vera rivoluzione potrebbe nascondersi sotto la pelle, o meglio, dietro gli schermi. Le voci si rincorrono da mesi: la Tucson potrebbe essere la prima a portare al debutto il sistema di infotainment Pleos. Basato su piattaforma Android Automotive, questo sistema promette di integrare l’intero ecosistema Google. La vostra auto saprà dove volete andare prima ancora che lo decidiate voi.

Per quanto riguarda i motori, Hyundai sembra intenzionata a non aggiustare ciò che non è andato affatto male. Aspettatevi dunque la continuità con le varianti ibrida da 239 CV e ibrida plug-in da 288 CV, lasciando i propulsori “totalmente alla spina” ai modelli marchiati Ioniq.

Per chi ha il piede pesante, le indiscrezioni su una potenziale Tucson N si fanno sempre più insistenti. Una versione sportiva che darebbe quel pizzico di pepe in più a un SUV che punta a restare ai vertici del mercato, con una presentazione ufficiale attesa per gli ultimi mesi del 2026.