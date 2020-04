Lancia Stratos HF Gruppo 4 con scarico modificato in azione | Video

La Lancia Stratos HF è stata per anni la vettura più competitiva nel Campionato del mondo rally, soprattutto nelle stagioni 1974, 1975 e 1976. Sotto il cofano del veicolo troviamo un motore Dino V6 di Ferrari con doppio albero a camme (uno per bancata) e due valvole per cilindro.

Oltre a questo abbiamo un’alimentazione a tre carburatori Weber 48DCF per una potenza complessiva di 270 CV a 7800 g/min e 363 nm di coppia massima a 5300 g/min. Accanto al propulsore è stato implementato un cambio a 5 marce di origine Lancia, un differenziale autobloccante posteriore ZF e dei freni a disco ventilati.

Lancia Stratos HF: un esemplare con specifiche Gruppo 4 sfreccia sulle strade di San Marino

In seguito alla presentazione ufficiale avvenuta durante il Salone di Torino, la casa automobilistica torinese decise di produrre fin da subito 500 esemplari in modo da ottenere l’omologazione per il Gruppo 4.

Dopo aver esordito durante la Tour de Corse del 1972, la Lancia Stratos HF riuscì a conquistare il suo primo successo durante il Rally Firestone in Spagna. Detto ciò, MattyB727 ha pubblicato un video su YouTube in cui ci mostra un esemplare della Stratos HF Gruppo 4 in azione durante il Rally Legend 2019 di San Marino.

Rispetto al modello originale, questo esemplare è dotato di una testata 6-1 e di un impianto di scarico personalizzato con singolo terminale che conferisce al motore Dino V6 da 2.4 litri un sound completamente diverso rispetto al tipico layout con doppio terminale.