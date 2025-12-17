Fiat: un 2026 spaccante con la rivale di Dacia Duster e la nuova coupé

Fiat nel 2026 è intenzionata a riprendersi la scena con due debutti davvero importanti. Ci riferiamo ai due chiaccherati SUV di segmento C di cui si parla da tempo e che finalmente nel corso del prossimo anno vedranno la luce. Si tratterà della Grande Panda Coupè e della rivale di Dacia Duster soprannominata Grizzly o Giga Panda. Con queste due auto la casa torinese proverà a conquistare quel segmento che rimane uno dei più importanti a livello globale.

Con la futura Grande Panda coupè e la rivale di Dacia Duster Fiat si farà sicuramente notare nel 2026

La futura Grande Panda coupè di cui giusti ieri vi abbiamo mostrato l’ultimo render nato sulla base di recenti foto spia dovrebbe essere come dimensioni l’anello di congiunzione tra la Grande Panda che misura 3,99 metri e la Giga Panda che ne misurerà 4,4 metri. Si parla di una lunghezza di poco superiore ai 4,3 metri. Questa vettura tra le due sembra la più vicina al debutto come testimoniano i vari avvistamenti di cui è stata protagonista negli ultimi tempi. Potrebbe essere lei dunque la prima ad aprire le danze per un 2026 che per Fiat si preannuncia ricco di novità.

A seguire poi dovrebbe essere la volta anche della mitica Fiat Grizzly – Giga Panda – Pandissima. Un modello che ha tantissimi soprannomi ma di cui ancora oggi non si è capito come si chiamerà. Da quanto aveva detto in precedenza il CEO di Fiat Olivier Francois non si dovrebbe usare il nome Panda per evitare ulteriore confusione tra i clienti. Quindi prende piede Grizzly o qualche altro nome di questo tipo. Si tratterà della futura top di gamma della casa torinese con una lunghezza di circa 4,4 metrei e forme squadrate che la rendono perfetta come rivale diretta di Dacia Duster.

La casa automobilistica punta a proporre la nuova versione con un’ampia scelta di motorizzazioni, che spazia dai tradizionali motori a benzina fino a soluzioni completamente elettriche. Alcune varianti potrebbero inoltre beneficiare di un leggero incremento di potenza rispetto alla Grande Panda attuale.

L’obiettivo principale resta offrire vetture di qualità a prezzi competitivi e accessibili, in modo da conquistare nuovamente una quota significativa del mercato. Solo mantenendo un equilibrio tra prestazioni, efficienza e convenienza, Fiat potrà aspirare a replicare i successi di vendita raggiunti negli anni precedenti, consolidando il ruolo della Grande Panda come modello iconico e popolare nel panorama automobilistico urbano.