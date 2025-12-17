Citroën Berlingo promuove una mobilità più sostenibile in Europa nell’ambito del progetto HVO Aurora

Stellantis, insieme a SPH3, ha presentato presso lo stabilimento produttivo di Vigo il Citroën Berlingo, scelto come modello di riferimento per il progetto sperimentale Aurora HVO. L’iniziativa prevede un percorso itinerante attraverso diversi Paesi europei, effettuato con un Citroën Berlingo e un Fiat Ducato, con l’obiettivo di illustrare in modo concreto i benefici dell’HVO. Si tratta di un carburante rinnovabile ottenuto da oli alimentari usati e grassi di origine animale, pensato per ridurre in maniera sostanziale l’impatto ambientale dei veicoli.

La Citroën Berlingo, alimentata ad HVO (olio vegetale idrotrattato), visita il sito di Vigo nell’ambito di un tour europeo

Il progetto intende dimostrare come sia possibile abbattere in modo significativo le emissioni complessive di CO₂ offrendo a imprese e utenti privati una soluzione immediatamente disponibile. L’HVO consente infatti di ottenere vantaggi ambientali senza la necessità di sostituire il parco circolante, dal momento che l’intera gamma di veicoli diesel Stellantis risulta pienamente compatibile con questo tipo di carburante.

Sviluppato in collaborazione con SP3H, un’azienda francese specializzata in sensori intelligenti per carburanti intelligenti, il programma HVO Aurora monitora e verifica l’uso dell’HVO stimando le emissioni di CO2 in tempo reale, al fine di dimostrare che è possibile utilizzare carburanti più puliti e verificabili nelle auto e nei veicoli commerciali già in circolazione sulle nostre strade, senza dover modificare flotte e infrastrutture.

La sperimentazione Aurora HVO è nata grazie al programma Start*Up di Stellantis, una piattaforma interna che promuove idee innovative proposte dai dipendenti. Questo caso esemplifica come la collaborazione tra team, partner tecnologici e industria possa accelerare la transizione verso una mobilità responsabile. La Citroën Berlingo rappresenta non solo una soluzione tecnica avanzata, ma anche un modello di economia circolare, riutilizzando i rifiuti per generare energia.

Il tour europeo proseguirà il suo viaggio attraverso altre città chiave, con l’obiettivo di raccogliere dati, condividere esperienze e ampliare le conoscenze sull’uso dei carburanti provenienti dall’economia circolare nel processo verso una mobilità più sostenibile. Tutte le auto e i veicoli commerciali leggeri Stellantis attualmente in vendita sono pienamente compatibili con il carburante diesel HVO (normativa EN15940). Anche molti veicoli diesel Euro 5 ed Euro 6 già in circolazione possono utilizzarlo senza modifiche.