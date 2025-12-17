Nuova Fiat Punto: cattiva e selvaggia al punto giusto potrebbe riprendere il suo posto di leader di mercato

Nuova Fiat Punto è il sogno proibito di molti. Lo dimastrano i numerosi render che puntualmente appaiono sul web come quello che vi mostriamo in questo articolo ad immaginare il futuro design di questo mitico modello uscito di scena nel 2018 quando ancora nel suo segmento era all’apice del successo. Il suo addio infatti ha fatto discutere molto in quanto a molti è parso un qualcosa di incomprensibile dato che assicurava molte immatricolazioni alla casa torinese che nonostante ciò decise di farne a meno. Più di recente il CEO di Fiat Olivier Francois ammise di aver deciso lui di rinunciare in maniera definitiva a questo veicolo che sempre secondo quanto dichiarato dallo stesso numero uno di Fiat potrebbe un giorno tornare qualora le condizioni di mercato lo permettessero.

Secondo noi le condizioni per il ritorno di una nuova Fiat Punto ci sono già

Si discute spesso del ritorno di una nuova Fiat Punto. Con la nascita di Stellantis il suo rientro sembrava probabile ma non si concretizzò. Forse per non pestare i pedi a Opel Corsa e Peugeot 208 o forse no. Adesso si dice che la sua erede è la Fiat Grande Panda ma non possiamo che dissentire da ciò. Infatti si tratta di due vetture completamente diverse che non hanno nulla a che vedere e che di conseguenza potrebbero tranquillamente convivere nella gamma della casa torinese. Di conseguenza perchè non prevedere già da subito il ritorno di un simile modello che certamente garantirebbe un forte numero di vendite? Si spera che il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa possa finalmente dare risposta a questa richiesta che arriva direttamente dal cuore dei fan di Fiat.

Sarebbe la dimostrazione che le sorti di Fiat stanno davvero a cuore a Stellantis visto che il nuovo corso pare fare maggiore attenzione a quelle che sono le richieste che arrivano dalla base di clienti. Appare palese che un’auto di questo tipo farebbe faville e sarebbe ben gradita da molti in Italia ma anche in Europa. Tra l’altro avrebbe mercato anche in Sud America e li si potrebbero fare numeri pazzeschi.