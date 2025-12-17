Peugeot 205 Rallye, quando rinunciare al comfort era la scelta migliore

Per divertirsi alla guida non servono sedili massaggianti e schermi giganti. Almeno, nessuno li ha voluti su una Peugeot 205 Rallye. Meno osannata della celebre GTI, la versione nata nel 1988 è un inno al minimalismo in fatto di vetture (amorevolmente definite) “bare su ruote”. L’obiettivo francese sul finire degli anni Ottanta era colmare il vuoto nella gamma sportiva offrendo una versione “base” per chi era disposto a soffrire un po’ in cambio di sensazioni di guida dirette, appassionanti.

Il segreto della sua agilità risiedeva in una cura dimagrante drastica. Per scendere alla soglia piuma di 790 kg (addirittura 60 kg in meno rispetto alla GTI 1.6), i tecnici Peugeot hanno eliminato tutto ciò che non serviva a correre. Via pannelli insonorizzanti, fendinebbia, alzacristalli elettrici, predisposizione audio e persino la serratura del tappo benzina. Mancava solo che togliessero il bullone del volante.

Sotto il cofano di questa Peugeot 205 batte un motore incattivito da 1.294 cm³, derivato dalla Citroën AX Sport ma portato a 101 CV grazie a due carburatori doppio corpo Weber e un airbox generoso. Si aveva così una velocità massima di 190 km/h e uno 0-100 in 9,6 secondi, complice una trasmissione a 5 marce dai rapporti molto corti.

Esteticamente è inconfondibile. Prodotta in oltre 30.000 unità, molte più delle 5.000 previste per l’omologazione nei gruppi A e N, era disponibile solo nel colore bianco Meije, con cerchi in lamiera coordinati e le mitiche strisce Peugeot-Sport. All’interno, il rosso della moquette e delle cinture grida “anni Ottanta”.

Esiste anche una variante 1.9 Rallye, ma pesa 110 kg in più della 1.3 e perde quella ruvidità magnetica che rende la “piccola” così speciale. Se oggi volete metterne una in garage, preparatevi a prezzi inaspettati per una piccola belva. Un esemplare in ottimo stato della Peugeot 205 Rallye costa tra i 15 e i 16 mila euro. Una cifra importante, ma ogni centesimo è giustificato da quel sound che vi farà sentire campioni del mondo anche nel vicolo prima di arrivare a casa.