Lancia HF: al via le vendite del nuovo orologio in edizione limitata

Si sono aperte le vendite del nuovo orologio in edizione limitata Lancia HF realizzato da Lancia ed Eberhard & Co. Le due aziende lo hanno comunicato ufficialmente nelle scorse ore. Si tratta di un modello che celebra la rinascita del leggendario logo HF e presenta sul quadrante la nuova versione della sigla Alta Fedeltà accompagnata dall’elefante rosso, simbolo che segna il ritorno di Lancia nel mondo dei rally.

Le origini di questa sinergia trovano fondamento nei percorsi storici dei due marchi, entrambi protagonisti dell’innovazione industriale fin dai primi anni del Novecento. Lancia, nata nel 1906, compì una svolta epocale con la Lambda del 1921, espressione della visione tecnica e progettuale di Vincenzo Lancia, che introdusse soluzioni costruttive allora inedite. Eberhard & Co., fondata nel 1887, si impose precocemente come riferimento dell’orologeria svizzera grazie a brevetti innovativi e a un rapido posizionamento nel segmento dei cronografi, presentando nel 1919 uno dei primi cronografi da polso.

Negli anni Trenta, entrambe le aziende proseguirono un percorso di crescita coerente e ambizioso. Lancia ridefinì i canoni dell’automobile con modelli come Augusta e Aprilia, anticipando concetti avanzati di aerodinamica e struttura. Parallelamente, Eberhard & Co. intensificò il dialogo con il motorsport e sviluppò strumenti di misurazione sempre più sofisticati, tra cui il cronografo rattrapante per la rilevazione simultanea di più tempi. Neppure il secondo conflitto mondiale interruppe questa vocazione all’eccellenza: l’Ardea, concepita nel 1939, e la collezione Extra-fort del 1940 ne sono testimonianza. Il secondo dopoguerra consacrò infine una stagione di successi emblematici, con Aurelia e Flaminia per Lancia e con le linee Scafograf, Contograf e Scientigraf per Eberhard & Co.

Dagli anni Settanta fino agli anni Novanta si è consolidata una matrice sportiva condivisa, sviluppata fin dalle origini. In questo periodo Lancia, prima con la Fulvia HF e successivamente con la Delta HF 4WD e la Delta Integrale, si è affermata come riferimento assoluto nel panorama rallystico mondiale, conquistando dieci titoli iridati Costruttori nel Campionato del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due successi alla Targa Florio e una vittoria alla Carrera Panamericana.

Parallelamente, Eberhard & Co., superando con solidità la cosiddetta crisi del quarzo, ha continuato a rappresentare l’eccellenza dell’orologeria meccanica attraverso collezioni emblematiche come Chrono Marine, Chronomaster “Frecce Tricolori” e Navymaster. Nel 1992 questo percorso si è intrecciato in modo esplicito con il motorsport grazie al lancio della linea Tazio Nuvolari, destinata a generare ulteriori serie dedicate ed edizioni speciali.

Con l’ingresso nel nuovo millennio, entrambe le realtà hanno dimostrato come l’innovazione possa derivare da una rilettura consapevole del proprio patrimonio storico. Eberhard & Co., introducendo il Chrono 4, ha inaugurato una fase di sperimentazione stilistica e tecnica che ha trovato continuità in collezioni come Chronographe 1887 e Contodat. Allo stesso modo, Lancia ha costruito un collegamento concreto tra il proprio passato glorioso e le competizioni attuali, sancito dal ritorno della sigla HF e dallo sviluppo della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, destinata alla categoria WRC2 del Mondiale Rally FIA 2026.

In questo contesto si inserisce l’orologio Lancia HF, sintesi di una visione comune dell’heritage come valore vivo e attuale. Il segnatempo integra simboli storici reinterpretati in chiave moderna, a partire dal nuovo logo HF e dall’elefante rosso introdotto nel 1953. Equipaggiato con movimento meccanico automatico e cassa in acciaio da 41 mm, è proposto con quadranti soleil blu, bianchi o neri, arricchiti da dettagli rossi e indici luminescenti. Il fondello personalizzato e la possibilità di scelta tra cinturino in pelle vintage o bracciale Chablis con chiusura 2CLICK completano un’edizione limitata a 120 esemplari per ciascuna variante cromatica.