Fiat Grande Panda finalista del premio ‘Car of the Year 2026’ a Milano CityLife

Fiat Grande Panda, finalista del prestigioso premio ‘Car of the Year 2026’, è protagonista di un’esposizione speciale organizzata dal magazine Auto fino all’8 dicembre a Milano CityLife Shopping District, uno dei più grandi centri commerciali urbani italiani, particolarmente frequentato nel periodo natalizio. La vettura è esposta insieme agli altri sei modelli selezionati dalla giuria internazionale e offre al pubblico la possibilità di effettuare test drive gratuiti della versione ibrida, accompagnati da istruttori e personale dedicato. La prenotazione può essere effettuata online su Auto.it o direttamente presso il desk in piazza Tre Torri.

Advertisement

Fiat Grande Panda è presente a Milano CityLife Shopping District con esposizione e test drive gratuiti fino all’8 dicembre

La Grande Panda unisce dimensioni compatte e abitabilità intelligente: lunga 3,999 mm e con un bagagliaio fino a 412 litri, offre uno dei migliori spazi per le spalle del segmento. Il design richiama l’iconica Panda degli anni ’80 con linee squadrate contemporanee, proiettori LED Pixel e firma tridimensionale “PANDA”. Gli interni vantano un quadro strumenti digitale da 10” e un sistema infotainment da 10,25” con mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Fiat Grande Panda incarna la missione del marchio di offrire libertà di scelta a tutti i guidatori, proponendo una gamma completa di motorizzazioni: benzina, ibride ed elettriche, pensata per soddisfare le diverse esigenze del segmento B.

Advertisement

La versione elettrica sviluppa 113 CV, è dotata di una batteria da 44 kWh e garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP. Supporta la ricarica rapida DC fino a 100 kW e include di serie un pratico cavo a spirale retraibile per la ricarica AC. La variante Hybrid combina un motore 1.2 turbo con un cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti, offrendo una potenza massima di 110 CV. La versione benzina monta un 1.2 turbo da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

La connettività è completa grazie ai servizi CONNECT, che includono Vehicle Finder, report e avvisi sullo stato del veicolo (Vehicle Health), oltre alle chiamate di assistenza B‑Call ed E‑Call. La versione elettrica della vettura di Fiat offre anche e‑ROUTES, per pianificare ricariche e percorsi ottimizzati, rendendo l’esperienza di guida ancora più semplice e intelligente.