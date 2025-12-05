Fiat Grande Panda vince il titolo di Auto dell’Anno Polonia 2026

Fiat Grande Panda si è aggiudicata il titolo di Auto dell’Anno Polonia 2026 conferito dalla stampa specializzata polacca. Quest’anno la competizione ha visto la partecipazione di 52 modelli, sei dei quali si sono qualificati per la finale. La vettura di Fiat ha ottenuto il punteggio più alto nella votazione della giuria, composta da 21 esperti del settore.

Advertisement

Fiat Grande Panda è stata insignita del titolo di Auto dell’Anno Polonia 2026, assegnato dai giornalisti automobilistici polacchi

Fiat Grande Panda è il capostipite di una nuova famiglia di veicoli globali. Dai primi schizzi al lancio, la Grande Panda offre ai clienti di tutto il mondo una soluzione di mobilità pratica, conveniente e accessibile. Con le sue dimensioni compatte e il suo carattere inconfondibile, la Grande Panda incarna i valori fondamentali del marchio FIAT: funzionalità, sostenibilità e un design italiano emozionante e inconfondibile.

Ispirandosi allo spirito di mobilità della Panda originale degli anni ’80, la Fiat Grande Panda si distingue per le sue proporzioni decise, le linee nitide e gli elementi stilistici distintivi, come i fari a LED pixelati, i fanali posteriori a forma di cubo e la scritta “PANDA” tridimensionale sulle portiere. Anche gli interni enfatizzano un design intelligente e incentrato sull’uomo, offrendo lo spazio per le spalle migliore della categoria, soluzioni di stivaggio flessibili e una tecnologia intuitiva adatta alla vita di tutti i giorni.

Advertisement

Fiat Grande Panda riflette la missione di FIAT di offrire a tutti libertà di scelta ed è disponibile con una gamma completa di propulsori – benzina, ibrido ed elettrico – per soddisfare le diverse esigenze dei clienti del segmento B nei diversi mercati. Essendo un’auto globale, la Grande Panda sfrutta anche le sinergie produttive tra i Paesi: dopo il lancio in Serbia nel dicembre 2025, la produzione inizierà anche in Algeria, seguita dal Sud America nel 2026.