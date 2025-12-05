in Stellantis News

Stellantis presenta a Bruxelles le sue tecnologie avanzate di guida autonoma con due veicoli dimostrativi

Stellantis ha svelato le sue più recenti innovazioni nel campo della guida automatizzata

di

Stellantis

Durante la fase conclusiva del progetto Hi-Drive a Bruxelles, Stellantis ha svelato le sue più recenti innovazioni nel campo della guida automatizzata, illustrando come i sistemi di nuova generazione siano in grado di affrontare scenari di traffico complessi e condizioni stradali reali con elevata precisione e sicurezza.

Advertisement

La partecipazione al programma Hi-Drive rafforza il ruolo di Stellantis nel plasmare il futuro della mobilità automatizzata in Europa

Hi-Drive rappresenta il principale programma europeo dedicato allo sviluppo della guida autonoma, mirato a portare i veicoli a livelli sempre più avanzati di automazione in contesti urbani e extraurbani. Il progetto pone l’accento sull’incremento delle capacità operative dei veicoli autonomi, assicurando al contempo affidabilità, efficienza e sicurezza durante l’uso quotidiano.

Stellantis

Anne Laliron, Senior Vice President della Ricerca Tecnologica di Stellantis, ha sottolineato l’importanza della collaborazione aperta: “Hi-Drive è un chiaro esempio di innovazione condivisa, che ci permette di progettare, testare e perfezionare le tecnologie di guida autonoma insieme ai principali partner europei. Attraverso questa sinergia, possiamo sviluppare soluzioni concrete e sicure, rendendo la mobilità quotidiana più semplice, fluida e protetta per tutti gli utenti della strada.”

Advertisement

Nell’ambito di Hi-Drive, Stellantis ha presentato due veicoli Living Lab: Peugeot e-2008 dotata di un modulo di sensori sul tetto che include otto Lidar, nove telecamere, quattro radar e connettività V2X a corto raggio e cellulare. Questo veicolo raccoglie dati ambientali a 360° per convalidare le funzioni automatizzate in scenari urbani ad alta densità.

Stellantis

La Maserati Levante MY2018 presenta la comunicazione V2X e la mappatura ad alta definizione per supportare avvisi di pericolo in tempo reale e il riconoscimento dinamico della segnaletica, per una guida più sicura e informata.

Advertisement

I futuri veicoli altamente automatizzati, compresi i sistemi senza conducente, richiedono una connettività avanzata. Stellantis sta testando comunicazioni cellulari a corto raggio e 5G per scambiare informazioni sul traffico e sulla strada con altri veicoli e infrastrutture digitali, fattori chiave per la guida autonoma di prossima generazione.

Stellantis continua a rafforzare il suo portfolio di sistemi ADAS e guida autonoma con funzionalità intuitive a supporto dei conducenti di oggi, dalle informazioni sul traffico in tempo reale alla guida in autostrada a mani libere di Livello 2+. L’azienda sta inoltre sviluppando veicoli autonomi di Livello 4 (senza conducente) per i servizi robotaxi in tutto il mondo attraverso due collaborazioni parallele: una con NVIDIA, Uber e Foxconn, e un’altra con Pony.ai, entrambe focalizzate su soluzioni di mobilità autonoma scalabili ed economiche. Entrambe le collaborazioni si baseranno sulle piattaforme Stellantis AV-Ready, progettate per la massima flessibilità di adattamento a molteplici casi d’uso per la mobilità passeggeri e commerciale.

Advertisement

Investendo in tecnologie di automazione avanzate, Stellantis sta plasmando un futuro in cui la mobilità sarà sempre più autonoma, connessa e sostenibile, contribuendo a creare città più intelligenti e strade più sicure.

LinkedInTelegramWhatsApp

Lascia un commento

ARGOMENTI: guida autonoma - Mercato EMEA