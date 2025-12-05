Stellantis presenta a Bruxelles le sue tecnologie avanzate di guida autonoma con due veicoli dimostrativi

Durante la fase conclusiva del progetto Hi-Drive a Bruxelles, Stellantis ha svelato le sue più recenti innovazioni nel campo della guida automatizzata, illustrando come i sistemi di nuova generazione siano in grado di affrontare scenari di traffico complessi e condizioni stradali reali con elevata precisione e sicurezza.

La partecipazione al programma Hi-Drive rafforza il ruolo di Stellantis nel plasmare il futuro della mobilità automatizzata in Europa

Hi-Drive rappresenta il principale programma europeo dedicato allo sviluppo della guida autonoma, mirato a portare i veicoli a livelli sempre più avanzati di automazione in contesti urbani e extraurbani. Il progetto pone l’accento sull’incremento delle capacità operative dei veicoli autonomi, assicurando al contempo affidabilità, efficienza e sicurezza durante l’uso quotidiano.

Anne Laliron, Senior Vice President della Ricerca Tecnologica di Stellantis, ha sottolineato l’importanza della collaborazione aperta: “Hi-Drive è un chiaro esempio di innovazione condivisa, che ci permette di progettare, testare e perfezionare le tecnologie di guida autonoma insieme ai principali partner europei. Attraverso questa sinergia, possiamo sviluppare soluzioni concrete e sicure, rendendo la mobilità quotidiana più semplice, fluida e protetta per tutti gli utenti della strada.”

Nell’ambito di Hi-Drive, Stellantis ha presentato due veicoli Living Lab: Peugeot e-2008 dotata di un modulo di sensori sul tetto che include otto Lidar, nove telecamere, quattro radar e connettività V2X a corto raggio e cellulare. Questo veicolo raccoglie dati ambientali a 360° per convalidare le funzioni automatizzate in scenari urbani ad alta densità.

La Maserati Levante MY2018 presenta la comunicazione V2X e la mappatura ad alta definizione per supportare avvisi di pericolo in tempo reale e il riconoscimento dinamico della segnaletica, per una guida più sicura e informata.

I futuri veicoli altamente automatizzati, compresi i sistemi senza conducente, richiedono una connettività avanzata. Stellantis sta testando comunicazioni cellulari a corto raggio e 5G per scambiare informazioni sul traffico e sulla strada con altri veicoli e infrastrutture digitali, fattori chiave per la guida autonoma di prossima generazione.

Stellantis continua a rafforzare il suo portfolio di sistemi ADAS e guida autonoma con funzionalità intuitive a supporto dei conducenti di oggi, dalle informazioni sul traffico in tempo reale alla guida in autostrada a mani libere di Livello 2+. L’azienda sta inoltre sviluppando veicoli autonomi di Livello 4 (senza conducente) per i servizi robotaxi in tutto il mondo attraverso due collaborazioni parallele: una con NVIDIA, Uber e Foxconn, e un’altra con Pony.ai, entrambe focalizzate su soluzioni di mobilità autonoma scalabili ed economiche. Entrambe le collaborazioni si baseranno sulle piattaforme Stellantis AV-Ready, progettate per la massima flessibilità di adattamento a molteplici casi d’uso per la mobilità passeggeri e commerciale.

Investendo in tecnologie di automazione avanzate, Stellantis sta plasmando un futuro in cui la mobilità sarà sempre più autonoma, connessa e sostenibile, contribuendo a creare città più intelligenti e strade più sicure.