Fiat Pandina Hybrid: a dicembre 2025 in promozione ad un prezzo molto interessante

Anche a dicembre la Fiat Panda, recentemente ribattezzata Fiat Pandina, continua a essere protagonista delle promozioni mensili dedicate agli automobilisti in cerca di un city car accessibile e versatile. La promozione in corso è legata a due condizioni principali: la rottamazione di un veicolo e la sottoscrizione di un finanziamento con Stellantis. Chi decide di rottamare un’auto Euro 0, 1 o 2 riceve uno sconto immediato di 4.500 euro, mentre chi sceglie di finanziare l’acquisto con la casa automobilistica beneficia di ulteriori 1.500 euro, per un risparmio complessivo di 6.000 euro.

Advertisement

Anche a dicembre 2025 Fiat Pandina Hybrid in promozione ad un prezzo inferiore 10 mila euro

La promozione è valida fino al 29 dicembre 2025 e riguarda il modello entry-level Fiat Pandina 1.0 65 CV Hybrid POP, il cui prezzo di listino è di 15.950 euro. L’offerta include solo vetture disponibili in pronta consegna. Per quanto riguarda il finanziamento, un esempio indicativo prevede un anticipo di 1.662 euro, 35 rate mensili da 99 euro ciascuna e una rata finale di 7.933,4 euro, con TAN fisso dell’8,75% e TAEG del 13,23%.

Non solo sconti: il listino della Fiat Pandina si prepara ad arricchirsi con un nuovo modello nei prossimi mesi. È infatti previsto l’arrivo della versione GPL, destinata probabilmente a diventare il nuovo modello di ingresso della gamma. Con questo nuovo propulsore, il prezzo dovrebbe collocarsi al di sotto dei 16.000 euro della versione Pop, offrendo così agli automobilisti un’alternativa ancora più conveniente ed ecologica.

Advertisement

Grazie a queste iniziative, la Fiat Pandina conferma il suo ruolo di city car accessibile, pratica e aggiornata tecnologicamente, continuando a riscuotere interesse tra chi cerca un’auto compatta per la città senza rinunciare a efficienza, comfort e opzioni di guida sostenibili.