Nuove Maserati Levante e Lancia Delta: è normale che ancora non si sa se arrivano o meno?

Sui brand italiani Stellantis è sempre molto misteriosa. Mentre di Citroen, Peugeot e DS Automobiles sappiamo i piani a lunga scadenza lo stesso non si può dire di brand quali Alfa Romeo, Lancia e Maserati i cui piani cambiano spesso e volentieri e il più delle volte rimangono misteriosi per anni e anni. Tra le auto di cui si aspetta con trepidazione di sapere qualcosa ci sono ad esempio le nuove Maserati Levante e Lancia Delta.

Advertisement

Maserati Levante e Lancia Delta: al momento non è ancora chiaro se le nuove generazioni si faranno o meno, Stellantis sfoglia la margherita

Per quanto riguarda la nuova Maserati Levante, si attende di conoscere il famoso piano di rilancio del brand che dopo i disastri degli scorsi anni dovrebbe finalmente tornare a macinare risultati già a partire dal prossimo anno. Si punterà sulle auto esclusive e in edizione limitata ma ovviamente per forza di cose la gamma andrà rinnovata. Si parla con insistenza di un SUV erede di Levante che sarà prodotto a Cassino su piattaforma STLA Large insieme alle nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio ma al momento si attendono ancora conferme ufficiali. Questa vettura potrebbe rappresentare il simbolo del rilancio del tridente sempre che alla fine il suo arrivo venga confermato.

Ricordiamo che Maserati oltre alla nuova Maserati Levante potrebbe lanciare anche una nuoa berlina che in un sol colpo prenderebbe il posto delle vecchie Ghibli e Quattroporte uscite di produzione ormai da tempo. Anche in questo caso però si attendono notizie ufficiali. Discorso ancora più complicato quello della nuova Lancia Delta. Se per molti anni il suo arrivo era dato per certo essendo stato confermato a più riprese dal CEO del marchio, ora ex, Napolitano e anche da quello di Stellantis, ora ex, Tavares, le cose sembrano essere cambiate completamente con l’avvento del nuovo CEO di Lancia Zerbi e con quello di Stellantis Filosa. Zerbi infatti ha detto di recente che al momento l’unica certezza per il marchio è il debutto della nuova Lancia Gamma confermando indirettamente le voci secondo cui il progetto di una nuova Delta sarebbe in forte rischio.

Advertisement

Originariamente la nuova Lancia Delta sarebbe dovuto arrivare nel 2028 sarebbe stata solo elettrica e avrebbe probabilmente segnato il ritorno del marchio nella serie A dei rally. In un secondo momento era stato detto che sarebbe stata anche ibrida e che il suo arrivo sarebbe potuto slittare al 2029. Adesso invece non si sa più niente. Un velo è sceso sopra questo progetto e a questo punto temiamo fortemente che l’ipotesi di rivedere in strada un simile modello possa rimanere una mera utopia. Per il momento dunque ci dobbiamo accontenrare di questi render che ci mostrano come potrebbero essere esteticamente parlando le nuove Maserati Levante e Lancia Delta in attesa di sapere se ci saranno ancora o meno nelle gamme dei rispettivi brand.