Cristiano Fiorio guiderà anche il marketing di Maserati oltre a BottegaFuoriserie

Cristiano Fiorio, recentemente nominato Direttore Generale di BottegaFuoriserie, assume ora anche la guida del Marketing di Maserati. Nel nuovo ruolo farà riferimento a Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo e COO di Maserati, con effetto immediato. Fiorio subentra a Giovanni Perosino, che lascia l’azienda per intraprendere nuove sfide professionali. La casa del tridente ha voluto esprimere il proprio sincero ringraziamento a Perosino per l’impegno dimostrato negli anni e per il valore che ha portato al marchio attraverso la gestione delle attività di marketing e comunicazione, svolte con passione, competenza e dedizione. Questa transizione apre una nuova fase per Maserati, che punta a rafforzare ulteriormente la propria strategia di crescita e posizionamento internazionale.

Cristiano Fiorio amplierà ulteriormente le sue responsabilità

guidando il Marketing di Maserati

Nato a Torino nel 1972, sposato e padre di due figli, Cristiano Fiorio è stato recentemente nominato Direttore Generale di BottegaFuoriserie, la nuova iniziativa creativa dedicata alla personalizzazione, alla ricerca estetica e alle performance che unisce l’eccellenza di Alfa Romeo e Maserati. Negli ultimi 12 mesi, Cristiano ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione di Alfa Romeo, dove ha contribuito in modo significativo alla crescita del marchio guidando con successo il lancio di nuovi modelli, campagne pubblicitarie pluripremiate, strategie di comunicazione mirate e partnership chiave come quelle con Luna Rossa e Jasmine Paolini.

La nomina alla carica di Responsabile Marketing di Alfa Romeo sarà oggetto di un prossimo annuncio. Cristiano è entrato in Alfa Romeo nel 2021 come responsabile del progetto Formula 1, con l’obiettivo di massimizzare i risultati e il ritorno sugli investimenti di questa operazione strategica di marketing globale. Responsabile dei progetti strategici del marchio, Cristiano ha guidato fin dall’inizio anche il progetto 33 Stradale, che ha segnato il ritorno del marchio nel mondo delle fuoriserie dopo oltre 50 anni.

Dal suo ingresso nel Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2013, Cristiano Fiorio ha progressivamente ricoperto ruoli strategici di grande rilevanza: Brand Marketing Communications EMEA; Advertising, Digital, Eventi, Sponsorizzazioni e Fiere per tutti i marchi FCA. Da novembre 2019, ha inoltre guidato il team che ha lanciato la Nuova Fiat 500 elettrica. In precedenza, per la regione EMEA, si è occupato dei servizi di comunicazione cross-brand e della promozione del brand in tutto il Gruppo, con responsabilità su eventi, licensing e merchandising.

Prima di entrare nel Gruppo FCA, Cristiano Fiorio ha lavorato nel settore dei grandi eventi, del turismo e in aziende specializzate in eventi sportivi, sport e comunicazione di marketing. È membro del Consiglio di Amministrazione di Basicnet (Superga, Kappa, Sebago, Kway e altri marchi).

Santo Ficili, COO di Maserati, ha dichiarato: ” Sono lieto di dare il benvenuto a Cristiano nel team Maserati, continuando a supportare Alfa Romeo alla guida della neonata BottegaFuoriserie. La sua esperienza e la sua passione saranno risorse chiave per continuare a rafforzare il posizionamento globale del Tridente, entrando nel 111° anno di una storia unica del marchio e preparandoci a celebrare i 100 anni dell’iconico logo del Tridente. Vorrei inoltre ringraziare sinceramente Giovanni per la sua straordinaria leadership e visione negli ultimi due anni, durante i quali ha contribuito a plasmare l’immagine di Maserati come emblema del lusso e dello stile italiano in tutto il mondo”.

Cristiano Fiorio, Nuovo Responsabile Marketing Maserati: ” Con la nomina di oggi avverto un grande senso di responsabilità. Per ogni italiano che ama le auto, Maserati è un’icona e un pezzo di storia. L’intero settore automobilistico sta vivendo una profonda trasformazione. Tuttavia, nell’ultimo anno, grazie al lavoro di Santo Ficili, il marchio ha ritrovato ordine e stabilità. Ora dobbiamo tornare a crescere e investire, puntando su alcuni elementi fondamentali. Innanzitutto, su ciò che già abbiamo: un marchio con 111 anni di storia, un Tridente che il prossimo anno compirà 100 anni e prodotti straordinari nei nostri showroom.

“La GT2 Stradale e la MCPura sono auto uniche, un sogno per gli appassionati di supersportive; le nuove GranTurismo e GranCabrio, ancora una volta prodotte a Modena, incarnano l’essenza del nostro mestiere; la Grecale è il SUV con la migliore dinamica di guida del suo segmento, con un potenziale eccezionale da esprimere. Accanto ai nostri modelli, dobbiamo elevare BottegaFuoriserie, che comprende Pochi Off come la MCXtrema, i nostri programmi di personalizzazione, il mondo Corse e Maserati Classiche, un autentico ponte tra la storia e il mondo del collezionismo. Infine, lavoriamo al futuro: un futuro che rimanga fedele al nostro DNA ma che sappia andare oltre. Con rispetto e umiltà, farò tutto il possibile per rafforzare questo marchio unico.”