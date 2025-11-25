Stellantis: come mai le nuove auto di Citroen arrivano sempre molto prima di Fiat?

Stellantis è uno dei gruppi più attivi a livello globale con il lancio di numerosi nuovi modelli ogni anno. Tra i suoi marchi più importanti vi sono Fiat e Citroen. La casa torinese è la numero uno a livello di immatricolazioni nel mondo, Citroen vanta numeri più bassi ma in Europa comunque si difende molto bene. Ieri vi abbiamo scritto che la C3 sta avendo molto successo tanto che Stellantis ha deciso di ampliare la sua produzione oltre che a Trnava anche a Kragujevac in Serbia dove viene prodotta anche Fiat Grande Panda. Saranno prodotte ulteriori 40 mila unità ogni anno per far fronte alla domanda alta.

Le auto di Citroen stanno avendo successo come mai le gemelle di Fiat tardano sempre di anni?

La Citroen C3 è arrivata sul mercato prima di Grande Panda e può essere considerata la sua gemella. Lo stesso lo potremo dire anche delle future Fiat Grizzly e Fastback che avranno tante cose in comune con la Citroen C3 Aircross altro modello che sta andando molto bene sul mercato. Quello che in tanti si domandano è come mai Citroen lancia i suoi modelli molto prima di Fiat che invece spesso deve aspettare anni prima di vedere il debutto dei propri modelli “gemelli” di quelli della casa francese. Il primo esempio è proprio la Grande Panda arrivata abbastanza dopo la C3.

Altro esempio ancora più eclatante è quello della C3 Aircross già sul mercato da tempo mentre per quanto riguarda le future Fiat Grizzly e Fastback ancora non si sa nemmeno quando debutteranno. Questo a nostro avviso potrebbe avvantaggiare le Citroen che infatti sul mercato stanno facendo bene. Viceversa le Fiat arrivano sul mercato già un pò più “vecchie” delle francesi visto che alla fin fine le tecnologie, i motori etc sono gli stessi.

Spesso i debutti di Citroen sono molto più precisi a livello di tempistiche mentre quelli di Fiat spesso e volentieri slittano. Quello che ci domandiamo è il motivo di questa strategia e se per una volta non sia il caso di far debuttare prima i modelli di Fiat piuttosto che quelli di Citroen. Così magari a quest’ora parleremmo del successo della Grande Panda piuttosto che di quello della C3.