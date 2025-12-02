Fiat Giga Panda: tra 10 mesi il suo debutto, ecco cosa sappiamo su design, motori, prezzi e novità

Fiat Giga Panda conosciuta anche come Fiat Grizzly sarà una delle prossime novità per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto è previsto insieme a quello della nuova Fiat Fastback entro la fine del prossimo anno. Gira voce che la sua presentazione possa avvenire tra 10 mesi esatti. Al momento però si tratta di semplici voci e dunque attendiamo conferme ufficiali che a questo punto potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.

Tra 10 mesi dovrebbe avvenire il debutto della nuova Fiat Giga Panda che sarà un modello importante per il brand

Fiat Giga Panda sarà rivale diretta di Dacia Duster essendo un SUV dalle forme squadrate lungo circa 4,4 metri o poco più. Il modello che nascerà su piattaforma smart car e sarà prodotto a Kenitra in Marocco dovrebbe arrivare sul mercato in versione a 5 e 7 posti e con motori benzina, ibridi e ed elettrici puri. Il design sarà molto simile a quello della Grande Panda da cui si discosterà soprattutto al posteriore mentre all’anteriore e nell’abitacolo le somiglianze saranno evidenti. Le due vetture avranno la stessa filosofia con un rapporto qualità prezzo davvero ottimo con la versione entry level a benzina che potrebbe partire da circa 18 mila euro mentre l’ibrida da 20 – 21 mila euro e infine l’elettrica costerà sui 27 – 28 mila euro.

Fiat Giga Panda che come detto potrebbe chiamarsi anche Grizzly ma non si escludono ulteriori sorprese sarà un modello importante per il futuro di Fiat dato che si andrà a collocare in uno dei segmenti più importanti di mercato in questo momento potendo così garantire un buon numero di immatricolazioni facendo salire ulteriormente le quote di mercato di Fiat a livello globale. Il SUV infatti come tutte le altre auto della gamma sarà venduto in tutto il mondo. In Sud America però potrebbe avere un nuovo diverso e qualcuno ipotizza che alla fine si possa chiamare nuova Fiat Pulse.

La nuova Fiat Giga Panda, che in passato è stata definita anche “Pandissima”, sarà proposta con diverse soluzioni di motorizzazione per soddisfare differenti esigenze di guida. Tra queste troviamo una versione completamente elettrica da 113 CV, pensata per chi cerca un’auto a zero emissioni senza rinunciare alla praticità urbana. In alternativa, sarà disponibile una variante mild hybrid che abbina efficienza e prestazioni.

Questa soluzione ibrida potrà essere declinata in due configurazioni: una con il motore benzina 1.2 turbo da 100 CV, abbinabile anche a un cambio manuale su alcune versioni, e una più performante da 136 CV, che integra un motore elettrico da 27 CV direttamente nel cambio automatico a doppia frizione. In questo modo, la Giga Panda combina la tradizionale guidabilità della Panda con la modernità delle tecnologie ibride ed elettriche, offrendo versatilità, consumi ridotti e un’esperienza di guida più fluida sia in città sia su percorsi extraurbani. Non si esclude una versione a benzina con cambio manuale ma non è ancora certa e forse sarà disponibile solo in alcuni mercati.