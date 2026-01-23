Nuova Alfa Romeo Stelvio, Santo Ficili conferma: “Dobbiamo cambiare tutto”, il motore Hurricane più vicino

Nel corso di un’intervista rilasciata nelle scorse ore al magazine inglese Auto Express, il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha confermato quanto avevamo immaginato noi nei giorni scorsi e cioè che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà totalmente rivoluzionata rispetto al modello di cui erano apparse già immagini di brevetto e prime foto spia sulle nevi. Del resto un rinvio di 3 anni non poteva essere giustificato dalla sola implementazione di motori termici nella gamma del modello inizialmente pensato per essere solo elettrico.

Sulla nuova Alfa Romeo Stelvio il CEO Ficili conferma che sarà rivoluzione

Diciamo che Santo Ficili dice ancora che il motivo sia quello, ma poi conferma che la nuova Alfa Romeo Stelvio cambierà totalmente rispetto al modello iniziale. Insomma diciamo che si è deciso di cambiare completamente strada forse anche per le prime reazioni non particolarmente entusiastiche di appassionati e addetti ai lavori.

“Stiamo cambiando rotta perché immaginavamo che il futuro di Alfa Romeo fosse esclusivamente elettrico, per rispettare le regole che arrivano da Bruxelles”, ha dichiarato Santo Ficili, CEO del marchio, ad Auto Express durante un’intervista esclusiva in Belgio. “Dobbiamo cambiare tutto”, ha spiegato Ficili. “Per la nuova Alfa Romeo Stelvio dobbiamo passare da un modello esclusivamente elettrico a una gamma completa di propulsori. Potete immaginare cosa significhi cambiare: reinventare le piattaforme, le architetture elettroniche, la connettività dell’auto, non solo per Alfa Romeo ma per tutti i marchi del gruppo Stellantis”.

Ficili ha confermato che questo rinnovamento include la piattaforma STLA Large, il telaio di dimensioni da auto di segmento D ed E destinato alle prossime Alfa Romeo di grandi dimensioni. Questo secondo alcuni significa che Alfa Romeo potrebbe utilizzare questo motore a benzina “Hurricane“. A diretta domanda Ficili ha risposto: “Vediamo. Dobbiamo aspettare il Capital Markets Day, quando il nostro nuovo CEO del gruppo, Antonio Filosa, presenterà il piano, e non solo per Alfa Romeo. Trattenete il respiro!”.

Un motore a sei cilindri in linea biturbo da almeno 414 CV potrebbe compromettere gli obiettivi di Alfa Romeo sulle emissioni europee, nonostante la strategia del marchio verso SUV compatti ed elettrici per ridurre la media di CO2 della flotta. In Europa, le grandi Alfa dovrebbero adottare soluzioni ibride plug-in accanto a veicoli elettrici, ma le economie di scala sono limitate dopo che Jeep e Chrysler hanno preferito ibridi con range extender. Tuttavia, la guida elettrica di una REx non sembra adatta a un brand sportivo, complicando ulteriormente l’espansione del portfolio Alfa Romeo.

Infine Santo Ficili ha anche parlato delle attuali generazioni dicendo: «Avevamo previsto di chiudere Giulia e Stelvio, ma proseguiremo fino a fine 2027», ha spiegato. Alfa Romeo punta a massimizzare i ricavi con edizioni limitate come la Giulia Luna Rossa. I SUV più accessibili, Junior e Tonale, restano il cuore delle vendite europee, con risultati globali positivi nonostante le difficoltà in Nord America. Dunque per la nuova Alfa Romeo Stelvio aspettiamoci un design abbastanza diverso da quello mostrato nei vari teaser, render e foto spia.