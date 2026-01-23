Maserati è protagonista dell’ICE St. Moritz 2026

Nel suggestivo scenario del lago ghiacciato di St. Moritz, Maserati sarà protagonista dell’ICE St. Moritz 2026, evento esclusivo in programma venerdì 30 e sabato 31 gennaio. L’edizione di quest’anno assume un significato speciale per il marchio, inserendosi nelle celebrazioni dell’Anno del Tridente, che segna il centenario dell’iconico simbolo ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna, emblema di eleganza e audacia della casa automobilistica.

Maserati celebra l’Anno del Tridente con un’anteprima mondiale Fuoriserie, modelli iconici e spettacolari esperienze

Il 2026 celebra anche i 100 anni dall’esordio del marchio nelle corse automobilistiche: la Maserati Tipo 26, prima vettura a mostrare il Tridente sul cofano, vinse la sua classe al debutto nella leggendaria Targa Florio, segnando l’inizio di una storia di successo nelle competizioni. L’ICE St. Moritz rappresenta quindi un’occasione unica per unire passione, storia e performance in un contesto esclusivo e spettacolare, celebrando il fascino senza tempo delle vetture del Tridente.

Le prestazioni del Tridente saranno al centro della scena anche con un’anteprima mondiale del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, che incarna una visione senza compromessi di esclusività su misura, innovazione e carattere che esprime la vera essenza del lusso italiano.

Simbolo mondiale del lusso Made in Italy , Maserati presenterà all’ICE Village anche i modelli più prestigiosi e performanti della sua gamma: MCPURA Coupé, MCPURA Cielo , GT2 Stradale, GranTurismo Meccanica Lirica One-Off e GranCabrio Meccanica Lirica One-Off. Inoltre, alcuni modelli Maserati saranno protagonisti di emozionanti esperienze dinamiche sul lago ghiacciato più famoso dell’Engadina.

Nell’ambito del Concorso d’Eleganza, saranno esposti due dei modelli classici più iconici, sportivi e lussuosi del Marchio: una Maserati 300S e una Maserati 4CLT. Uniche e senza tempo, queste vetture incarnano lo spirito sportivo del Marchio e rendono omaggio al suo profondo legame con il motorsport.

L’acronimo ICE, infatti, allude sia alla magia dell’inverno e al lago innevato su cui si svolge l’evento, sia al ” Concorso Internazionale di Eleganza “, dove le auto d’epoca della Maserati metteranno in mostra la storia del Tridente.

Fondato a metà degli anni ’80, l’evento si distingue come una vetrina culturale e di lifestyle unica nel suo genere, con un format non convenzionale che combina un concorso d’eleganza, esposizioni statiche e attività dinamiche, il tutto ambientato nello spettacolare paesaggio alpino di St. Moritz. A differenza dei concorsi tradizionali, le auto non vengono semplicemente esposte, ma guidate e vissute in condizioni estreme, creando un’esperienza spettacolare e coinvolgente per appassionati e collezionisti di auto da tutto il mondo.

In questo contesto esclusivo, Maserati celebra il suo centenario mostrando come il Tridente sappia reinterpretare il proprio patrimonio in chiave moderna. Esperienze uniche di personalizzazione, come il programma BOTTEGAFUORISERIE presentato ai media, confermano la capacità del marchio di coniugare innovazione e tradizione. Sulla strada e sul ghiaccio, le vetture Maserati continuano a distinguersi per potenza, stile e artigianalità Made in Italy, incarnando la visione e l’eleganza che hanno forgiato la leggenda del Tridente e consolidato il suo fascino senza tempo.