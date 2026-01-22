EX60, come Volvo ha trasformato il modello in un enorme e potentissimo SUV

Volvo smentisce ancora e con forza l’idea di sinonimo di rassicuranti station wagon. La nuova EX60 mostra orgogliosamente il futuro elettrico in un formato decisamente più “muscoloso”. Presentato come un veicolo rivoluzionario per l’intero settore, questo SUV crossover di medie dimensioni si posiziona in una gamma già affollata tra le sorelle EX30, EX40 ed EX90, portando con sé la nuova piattaforma Scalable Product Architecture 3 (SPA3).

La base dell’EX60 è dotata di un sistema elettrico da 800 volt pensato per chi non ha tempo da perdere alle colonnine. Grazie alla ricarica rapida da 400 kW, l’EX60 può “ingerire” abbastanza energia per percorrere 340 km in soli dieci minuti.

Il pezzo forte è la versione top di gamma P12 AWD. Con una batteria da 117 kWh, questa configurazione a trazione integrale sprigiona 670 cavalli e 790 Nm di coppia. Si tratta della stessa potenza della Dodge Charger Daytona, la muscle car più cattiva al mondo. Eppure, nonostante la forza bruta, Volvo promette un’autonomia massima di 810 km.

Ovviamente, questi numeri seguono i test WLTP, il che significa che per raggiungerli dovrete probabilmente guidare con una temperatura perfetta e il vento a favore. Per i più “tranquilli” sono disponibili la versione P6 a trazione posteriore da 374 CV e la P10 AWD da 510 CV, con autonomie rispettivamente di 620 e 660 km.

Volvo ha anche adottato la mega fusione, assemblando il veicolo con un’unica fusione ad alta precisione invece di impazzire con centinaia di pezzi piccoli.

All’interno, l’atmosfera è da sala da concerto grazie all’impianto Bowers & Wilkins da 28 altoparlanti, inclusi quelli nei poggiatesta, mentre l’intelligenza artificiale Gemini di Google integrata in Android Automotive vi permetterà di chiacchierare con l’auto senza dover imparare comandi a memoria.

Tra le chicche di sicurezza c’è la prima cintura multi-adattiva al mondo e, per chi ama il fango, la versione Cross Country rialzata di 20 mm e verniciata in Frost Green.

Con prezzi che partono da circa 68.400 euro e toccano i 75.350 euro per la P12 in Europa, l’EX60 è pronta a sbarcare sulle strade a partire dall’estate.