Nuova Fiat Grizzly: il design del SUV potrebbe essere proprio così

Nuova Fiat Grizzly potrebbe essere il nome del futuro SUV di segmento C a cui Fiat lavora da tempo. Il suo debutto secondo le ultime informazioni dovrebbe avvenire nel mese di ottobre del 2026 pochi mesi dopo il debutto della nuova Fiat Fastback. A proposito di come sarà esteticamente parlando questo atteso modello, oggi vi mostriamo dei recentissimi render del creatore digitale brasiliano Kleber Silva conosciuto sul web anche come KDesign che immagina così lo stile del modello in passato conosciuto anche con i nomi di Multipla, Pandissima e Giga Panda.

Ecco come potrebbe apparire la versione definitiva della nuova Fiat Grizzly che debutterà a ottobre 2026

Quello che vediamo in questo render è un design che potrebbe davvero essere molto vicino a quello che sarà lo stile definito della nuova Fiat Grizzly quando finalmente sarà svelato. Si tratterà di una Grande Panda “Big” lunga 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti con uno stile da SUV dalle linee squadrate soprattutto al posteriore. All’anteriore le somiglianze con la Grande Panda saranno notevoli. Maggiori differenze ci saranno al posteriore. Ricordiamo che questa vettura sarà un’auto globale venduta anche in Sud America dove si dovrebbe chiamare nuova Fiat Pulse. Per l’Europa la produzione avevrrà a Kenitra in Marocco nello stesso stabilimento di Stellantis in cui sarà prodotta anche la nuova Fiat Fastback.

Nuova Fiat Grizzly avrà interni spaziosi e capienti sia per passeggeri e che per i bagagli con uno stile molto vicino a quello visto con la Fiat Grande Panda. La piattaforma sarà la smart car di Stellantis usata per auto quali Opel Frontera e Citroen C3 Aircross oltre che per la stessa Grande Panda. Quanto alla gamma di motori, confermato che ci saranno versioni completamente elettriche, ibride e in alcuni mercati anche a benzina.