Nuova DS 3: ritorno alle origini con la futura generazione

Nuova DS 3 è la futura generazione della vettura compatta della casa francese. Il brand premium di Stellantis sta già lavorando alla prossima generazione in arrivo nei prossimi anni e il magazine Auto Express ha pubblicato un render in cui ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro modello che per DS in cerca di nuove quote di mercato sarà sicuramente molto importante.

Ecco come potrebbe apparire lo stile della nuova DS 3 in arrivo nei prossimi anni

Da quello che si è saputo fino ad ora come potete vedere voi stessi con questo render per la nuova DS 3 si prospetta un vero e proprio ritorno al passato. Infatti la vettura potrebbe ritornare ad avere uno stile da hatchback come la prima generazione e non più da piccolo crossover come la versione attualmente in commercio. A confermarlo è stato direttamente il capo del design Thierry Métroz ad Auto Express. Mètroz ha detto chiaramente che la futura generazione sarà ispirata alla prima DS 3 arrivata sul mercato. L’obiettivo sarà quello di realizzare un’auto che possa garantire un buon numero di immatricolazioni con un prezzo interessante e un design accattivante.

DS Automobiles sta lavorando a una svolta stilistica decisa per la futura DS3, puntando a definire un linguaggio di design completamente nuovo. L’obiettivo, come spiegato da Thierry Métroz, è superare gli schemi tradizionali e sperimentare soluzioni inedite, dando vita a un progetto che non segua le convenzioni attuali. La vettura manterrà una configurazione da berlina e non avrà declinazioni crossover: un’unica interpretazione, fortemente creativa e pensata per distinguersi.

La nuova DS3 sarà una cinque porte con maniglie integrate nella carrozzeria, ma senza ambizioni sportive dichiarate. DS Automobiles intende infatti restare fedele alla propria identità, privilegiando raffinatezza ed eleganza rispetto alle prestazioni pure. L’idea è replicare il buon equilibrio della prima generazione, capace di attrarre un pubblico trasversale, con una proposta sofisticata ma non elitaria.

Per quanto riguarda le dimensioni, la nuova DS 3 si collocherà nel Segmento B, con una lunghezza compresa tra 4,2 e 4,3 metri. Sarà basata sulla piattaforma STLA Small del gruppo Stellantis, la stessa che darà origine anche alle future Peugeot 208 e Opel Corsa di nuova generazione.