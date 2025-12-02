Citroën Racing Formula E Team: debutto storico a San Paolo

Il team Citroën Racing Formula E farà il suo attesissimo debutto nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E questo sabato 6 dicembre, una pietra miliare per il marchio che entra nel campionato di corse per monoposto 100% elettriche. L’apertura della stagione sulle strade di San Paolo vedrà anche la presentazione della nuova coppia di piloti del team: il due volte campione di Formula E Jean-Éric Vergne (Francia) e il vincitore di una gara di Formula E Nick Cassidy (Nuova Zelanda), un duo che annuncia la prossima era di Citroën sulla scena mondiale del motorsport.

Dopo i promettenti test pre-stagionali svolti a Valencia a fine ottobre, durante i quali il team ha percorso oltre 2.000 km in pista, le aspettative per la prima gara sono alte. I test produttivi hanno permesso a ingegneri e piloti di ottimizzare l’assetto e gettare solide basi per l’inizio della stagione.

L’apertura della stagione si svolge sul circuito cittadino di San Paolo, lungo 2,933 km, situato all’interno dell’iconico Sambodromo. Con 11 curve e un mix di lunghi rettilinei e frenate tecniche, il tracciato rimane invariato rispetto allo scorso anno, offrendo continuità ai team e ai piloti che tornano in pista. Le elevate velocità del tracciato richiedono efficienza, precisione e una gestione ottimale dell’energia, elementi strategici chiave di ogni gara di Formula E.

Xavier Chardon, CEO di Citroën, su questo momento importante: “Questa è la prima partecipazione di Citroën a un campionato del mondo con un programma ufficiale dal 2019 e sono molto orgoglioso di questo ritorno. Ci piace essere dove nessuno ci aspetta: come abbiamo visto dalle reazioni al nostro annuncio, nessuno si aspettava che Citroën passasse alla Formula E. L’intero marchio, a livello mondiale, sostiene questo progetto.”

Citroën Brasile invita numerosi clienti in pista e siamo lieti di presentare al pubblico il nostro veicolo più divertente, la Citroën Ami, durante un giro dimostrativo prima della gara. Siamo nelle fasi finali di preparazione prima dell’inizio della competizione: abbiamo un team eccezionale e sicuramente due dei piloti più entusiasmanti del settore. L’intensa fase di preparazione è terminata e la prima gara è finalmente alle porte. Ho piena fiducia nel team e non vedo l’ora che arrivi l’E-Prix di San Paolo 2025.

Cyril Blais, team principal della Citroën Racing Formula E, ha commentato: “Sebbene il tracciato sia rimasto invariato dalla nostra ultima visita, il nostro team ha continuato a svilupparsi e partecipare alla prima gara di Formula E di Citroën a San Paolo è un momento speciale per tutti noi. La gara dell’anno scorso è stata molto movimentata, con bandiera rossa e due periodi di safety car, quindi sappiamo quanto velocemente le cose possano cambiare qui. È un circuito molto tecnico dove la gestione dei freni sarà fondamentale sia in qualifica che in gara. Il tracciato è estremamente sconnesso, con un mix di curve lente e lunghi rettilinei veloci, il che lo rende una vera sfida stop-and-go in cui anche la gestione della trazione è fondamentale. Anche le temperature possono essere elevate, ma questo vale per tutti. Come sempre, ci concentriamo sulla guida intelligente e sul mantenimento della vettura nella sua gamma di prestazioni ottimali nei momenti cruciali. Crediamo di aver fatto un significativo passo avanti rispetto allo scorso anno e il team è fiducioso. Siamo pronti a iniziare questa stagione con un solido risultato.”

Nick Cassidy, pilota del team Citroën Racing Formula E, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare la stagione a San Paolo. È un privilegio rappresentare Citroën ai suoi primi passi nelle corse monoposto e sono orgoglioso di farlo insieme a JEV. Non vediamo l’ora di vedere a che punto saremo quando scenderemo in pista. È una stagione lunga, e questo è il primo capitolo, ma è sempre emozionante quando inizia. L’atmosfera in Brasile è una delle migliori del calendario, ed è un posto che mi porta ricordi positivi, tra cui un podio nella Stagione 9. Mi piacerebbe ripetermi questo fine settimana”.

Jean-Éric Vergne, pilota del Citroën Racing Formula E Team, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare la stagione con la mia nuova squadra e il mio nuovo compagno di squadra Nick. Ci stiamo preparando da mesi, ma niente è paragonabile alla sensazione di essere in pista e vivere la gara in prima persona per capire a che punto siamo. Penso che abbiamo fatto tutto il possibile in preparazione, la pausa è stata positiva e ora sono pronto a tornare a gareggiare. San Paolo è una pista fantastica, con molte opportunità di sorpasso, e le gare qui sono sempre emozionanti. Vogliamo iniziare la stagione alla grande e il nostro obiettivo è lottare per il podio e la vittoria. Per molti di noi che lavorano insieme in questa nuova configurazione, è la prima gara, quindi è importante costruire un forte spirito di squadra. Ho piena fiducia nella squadra.”

La stagione 2025 di Formula E è una delle più variegate e ambiziose del motorsport mondiale, con gare che si svolgono nelle principali città di diversi continenti. Dagli storici centri europei alle vivaci destinazioni in Asia, Medio Oriente e Americhe, il campionato continua ad ampliare la sua portata e ad approfondire il suo legame con una base di fan appassionati e in rapida crescita. L’entusiasmo dei fan, sia in pista che sugli schermi di tutto il mondo, alimenta ulteriormente la crescita della serie e ne eleva lo status sulla scena internazionale.

Mentre il Citroën Racing Formula E Team si prepara al suo debutto, la squadra è concentrata, motivata e pronta per la sfida che la attende. Con una formazione di piloti di alto livello, un pacchetto complessivo competitivo e un palcoscenico mondiale alle porte, tutti gli occhi sono puntati sull’E-Prix Google Cloud di San Paolo 2025, che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di Citroën nelle corse.