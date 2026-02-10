Fiat: ecco le vendite modello per modello a gennaio 2026 in Brasile nel dettaglio

Come vi abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, il 2026 si è aperto con risultati solidi per Fiat in Brasile, dove il marchio conferma una leadership costruita su volumi importanti e una presenza capillare in quasi tutti i segmenti. Questo mercato si conferma uno dei più importanti a livello mondiale per il marchio e dunque abbiamo deciso di analizzarlo nel dettaglio proprio per la sua importanza. A trainare il mercato è ancora una volta il pickup Strada, che si impone come il veicolo più venduto del Paese: 10.541 unità immatricolate a gennaio, pari a una quota del 6,49% del totale. Oltre il 65,7% delle vendite è avvenuto tramite canali diretti, un dato coerente con la vocazione professionale del pick-up compatto.

Alle spalle della Strada, la casa torinese piazza altri modelli nelle posizioni alte della classifica. La Fiat Argo chiude il mese con 5.177 unità e una quota del 3,19%, conquistando il quarto posto assoluto. Anche in questo caso il peso delle vendite dirette è rilevante (58,5%), segno di un forte utilizzo in flotte e canali aziendali. Bene anche la Fiat Toro, che registra 4.094 immatricolazioni (2,52% di quota) e si colloca all’undicesimo posto, con il 54,9% delle vendite concentrate sul canale diretto.

Nel comparto SUV, i dati più interessanti arrivano da Fastback e Pulse, che si distinguono per una maggiore attrattività presso i clienti privati. La Fastback totalizza 3.927 unità e una quota del 2,42%, con solo il 26,4% di vendite dirette e si piazza al 13esimo posto della classifica generale, mentre la Pulse 16esima raggiunge 3.193 immatricolazioni (1,97% di quota) e una dipendenza dal canale diretto del 30,9%. Due numeri che indicano un buon equilibrio commerciale e una domanda retail più solida.

Meno brillante la situazione della Fiat Mobi. La citycar, 15esima nella classifica generale, registra 3.530 unità (2,17% di quota), ma con oltre il 95% delle vendite provenienti da canali diretti, segnale di un interesse sempre più ridotto da parte del pubblico privato. La berlina Cronos si ferma a 1.360 immatricolazioni (0,84%), con una ripartizione più equilibrata tra vendite dirette e tradizionali raggiungendo la posizione numero 36.

Nel mondo dei veicoli commerciali leggeri, Fiat resta un riferimento. Il Fiorino, 37esimo, totalizza 1.359 unità (0,84%), seguito da Scudo (72esimo) con 335 unità (0,21%) e Ducato 81esimo con 240 immatricolazioni (0,15%). Avvio prudente ma significativo per il Titano, il pick-up di medie dimensioni: 500 unità e una quota dello 0,31%, con quasi l’80% di vendite dirette e 65esima posizione nella classifica generale delle vendite di tutti i tipi di vetture in Brasile.

Nel complesso, i numeri di gennaio raccontano una Fiat capace di presidiare il mercato brasiliano con forza, combinando modelli ad altissimo volume, una solida presenza nel mondo professionale e SUV sempre più apprezzati dai clienti privati. Una base solida su cui costruire il resto del 2026.