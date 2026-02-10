Nuova Fiat 126: la versione rétro-futuristica che reimmagina la city car italiana

Spesso sul web si parla di una nuova Fiat 126. Del resto parliamo di un’auto che ha fatto la storia non solo della casa torinese ma anche del nostro paese e non solo. Prodotta dal 1972 al 2000 questa auto in occidente è stata venduta da Fiat fino al 1991 mentre nei paesi dell’est ed in particolare in Polonia ebbe ancora molta fortuna fino al 2000. Non sorprende dunque che spesso e volentieri designer indipendenti e semplici appassionati provino ad immaginare che design potrebbe avere una 126 del futuro forse con l’auspicio di rivederla per davvero un giorno sul mercato.

Ennesimo render che prova ad immaginare il design di una ipotetica nuova Fiat 126 che in molti si augurano di vedere in futuro

L’ultima ipotesi di design a proposito di una nuova Fiat 126 arriva direttamente da Facebook dove nelle scorse ore l’utente Roibeárd Gráinséir ha pubblicato un render in cui viene ipotizzata una versione retrò futuristica della celebre vettura. Questa creazione fatta probabilmente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale in breve tempo ha raccolto molti consensi tra gli utenti dei social che hanno apprezzato lo stile che è stato dato a questa ipotetica vettura che per il momento non pare rientrare nei piani di Fiat. Rispetto ad altre ipotesi pubblicate da altri autori di recenti questa forse è più futuristica e meno retrò ma comunque sempre molto interessante.

L’auto raffigurata nelle immagini è una compatta moderna a due porte, reinterpretazione contemporanea della storica city car italiana. Il design di questa ipotetica nuova Fiat 126 è pulito e minimalista, con superfici levigate e volumi morbidi che trasmettono solidità e modernità. Il frontale è caratterizzato da una fascia luminosa orizzontale a LED che attraversa l’intera larghezza, integrando sottili gruppi ottici e il logo FIAT al centro, per un effetto tecnologico ed elegante. Il paraurti anteriore è semplice ma scolpito, con prese d’aria discrete e luci inferiori circolari.

La fiancata mostra proporzioni compatte, passo corto e sbalzi ridotti, ideali per l’uso urbano. I cerchi in lega di grandi dimensioni, dal disegno sportivo bicolore, contrastano con la carrozzeria azzurro chiaro satinata. Le superfici laterali sono pulite, interrotte solo da una linea di carattere morbida e da maniglie integrate.

Il posteriore riprende lo stile minimal del frontale, con una barra luminosa a LED che unisce i fanali, portellone liscio e paraurti scolpito. Nel complesso, il render di Roibeárd Gráinséir propone una city car elettrica dal carattere rétro-futuristico, elegante e credibile come possibile modello di produzione. Chissà se un domani come altri mitici modelli di Fiat, la casa torinese non decida di rispolverare anche una nuova Fiat 126. Al momento però i piani del marchio italiano di Stellantis sembrano altri. Siamo infatti in attesa del debuttO di due nuovi SUV: la nuova Panda Fastback e a seguire della Giga Panda.