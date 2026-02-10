Nuova Lancia Gamma 2026: forse niente motore PureTech 1.2

Nuova Lancia Gamma 2026 debutterà nella seconda metà dell’anno ed è una delle novità più attese tra quelle previste da Stellantis per l’anno da poco iniziato. La vettura sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Come vi abbiamo scritto ieri, le ultime foto spia del prototipo hanno confermato che si tratetrà di un modello dal design simile a quello di un SUV coupé lungo circa 4,7 metri.

Gira voce che il motore Puretech 1.2 non farà parte della futura gamma di motori della nuova Lancia Gamma 2026

Nelle scorse ore si è tornati nuovamente a parlare della nuova Lancia Gamma 2026 a causa di una indiscrezione relativa alla gamma di motori della futura top di gamma di Lancia. Secondo queste voci infatti a sorpresa il motore Puretech 1.2 non sarebbe previsto nella gamma del modello che partirebbe direttamente con un motore 1.6. Non si sa se si tratterà di un 1.6 PHEV, plug-in hybrid, oppure di un 1.6 full hybrid che nei mesi scorsi Stellantis ha fatto debuttare negli Stati Uniti.

Inizialmente si era vociferato della presenza del PureTech 1.2 nella versione entry level, ma al di là di queste voci in effetti sembra improbabile che per un veicolo premium lungo 4,7 metri possa essere impiegato un simile motore. Ovviamente al momento si tratta di una voce e si attendono conferme ufficiali. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe però di una gran cosa per la nuova Lancia Gamma 2026 futura top di gamma di Lancia che ha bisogno di rilanciarsi sul mercato e sa che non può più fare passi falsi.

Una decisione di questo genere consentirebbe a Lancia di collocare la futura Gamma in una fascia più alta rispetto agli altri SUV del gruppo, distinguendola per qualità, dotazioni e livello prestazionale. Un posizionamento che andrebbe a sostenere in modo concreto il percorso di rilancio dell’immagine premium del marchio, costruito gradualmente attraverso scelte di prodotto mirate. Sul fronte dei prezzi, le prime ipotesi parlano di una soglia attorno ai 50 mila euro, una cifra significativa ma in linea con il segmento di riferimento e con il ruolo di ammiraglia che la nuova Lancia Gamma è chiamata a ricoprire. Si tratta, comunque, di valutazioni preliminari: per indicazioni ufficiali e definitive sarà necessario attendere fasi più avanzate del progetto.