L’importatore e distributore malese Naza “scarica” Maserati in favore di altri marchi

Dopo aver gestito per molti anni con dedizione (e anche qualche affanno) la distribuzione del marchio del Tridente, Naza Italia ha formalmente annunciato l’intenzione di interrompere il suo ruolo di importatore e distributore per Maserati. Una decisione che segna la fine di un rapporto iniziato nel lontano 2009, poco dopo che l’azienda aveva iniziato a lavorare per Ferrari (nel 2008).

La mossa è stata ufficialmente notificata a Maserati con il corretto preavviso contrattuale di 180 giorni. Durante questo periodo di transizione, la società ha promesso che, malgrado la chiusura del loro flagship showroom a Petaling Jaya, continuerà a fornire assistenza post-vendita ai proprietari esistenti, evitando di lasciarli a piedi subito dopo aver lanciato vetture importanti come la MC20, la Grecale e la GranTurismo di seconda generazione.

La spiegazione ufficiale fornita dalla casa madre, Naza Auto, sarebbe un doveroso “riallineamento strategico”. Questo termine aziendale significa, in sostanza, che il Gruppo preferisce concentrare i suoi sforzi e la crescita sulle unità aziendali che promettono margini più stabili e volumi più alti. In particolare, si nota come gli sforzi saranno concentrati più su Suzuki Cars Malaysia e la rete di concessionarie Mercedes NZ Wheels.

L’attenzione al “sacrificio” di Maserati è evidente negli ultimi sforzi del Gruppo importatore e distributore. L’azienda ha recentemente lanciato il SUV crossover compatto Suzuki Fronx Hybrid e ha inaugurato il rinnovato showroom Mercedes NZ Wheels Bangsar, rinominato Stars @ Mercedes-Benz Bangsar.

Con l’uscita da Maserati, Naza Auto rimane legata all’Italia solo attraverso il marchio di motociclette premium Ducati, ma tramite la sussidiaria Next Bike Sdn Bhd). Ma anche qui, le voci si fanno insistenti: si dice che persino la distribuzione Ducati per la Malesia potrebbe cambiare proprietario già nel primo trimestre del 2026. Adesso il Tridente attende di sapere chi sarà il suo prossimo importatore dato che, al momento, nessuno è stato ancora annunciato.