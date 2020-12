Maserati aumenta la sua presenza mondiale

Maserati annuncia l’apertura di un nuovo mercato nell’Asia del Pacifico. Il marchio entra in Cambogia e sottolinea i suoi obiettivi di essere un vero attore automobilistico globale. La casa del Tridente è rappresentata in Cambogia da HGB Group, un forte operatore automobilistico presente sul mercato dal 2010. HGB Group distribuirà l’innovativa gamma completa di Maserati progettata e prodotta in Italia per soddisfare le richieste dei clienti a 360 °.

Lo showroom di HGB Group si trova nella zona più elegante e in vista della capitale della Cambogia Phnom Penh ed è pronto ad accogliere i clienti Maserati in un ambiente esclusivo, rilassante e lussuoso. L’apertura dello showroom è stata annunciata da Oknha Ngov Leang Houth, presidente di HGB Group, con una trasmissione in live streaming a un pubblico globale. La struttura comprende uno showroom di 610 mq che espone la linea di prodotti Maserati e un’officina di 1.760 mq dotata di 3 postazioni di lavoro.

“La scelta del partner giusto e la disponibilità di ottimi prodotti sono le basi per il successo in tutta la regione”. ha sottolineato Bernard Loire, Chief Commercial Officer della casa italiana. “Maserati sta entrando in un periodo di intensi cambiamenti con nuove vetture, innovazioni e progetti rivoluzionari. Ora per noi, l’attenzione è fortemente sul futuro, compresi i modelli ibridi ed elettrici. Per questi motivi, è un buon momento per unirsi a noi nel segnare l’inizio della nuova era del nostro marchio “.

“Negli ultimi anni Maserati ha consolidato attivamente la sua presenza nel sud est asiatico”, ha dichiarato Luca Delfino, responsabile Maserati APAC. “Abbiamo già partner a Singapore, Malesia, Tailandia, Vietnam e Indonesia. La Cambogia è un mercato promettente per la crescita di Maserati nel sud-est asiatico e siamo lieti di avere il Gruppo HGB come partner per consolidare il nostro ruolo di marchio di auto di lusso ”.

“HGB Group è estremamente orgoglioso ed entusiasta di lanciare l’iconico marchio Maserati in Cambogia. Nata in pista, Maserati ha una storia rinomata di oltre 100 anni. Il suo forte DNA agonistico è evidente nella storia di vittorie su strade e circuiti di tutto il mondo, dalla 500 Miglia di Indianapolis alla Formula 1 ”, ha dichiarato Oknha Ngov Leang Houth, Presidente del Gruppo HGB in Cambogia.

“Chiunque guidi una Maserati apprezzerà immediatamente la potenza, le prestazioni e la bellezza che sono l’emblema dell’eccellenza italiana. Portiamo in Cambogia una gamma stimolante di auto Maserati che porterà stupore e gioia ai nostri clienti. ”

Ti potrebbe interessare: Maserati MC20 avvistata sul Circuito di Fiorano di Ferrari | Video

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI