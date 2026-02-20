Ram Dakota: capacità assurde per il nuovo pickup progettato per affrontare qualsiasi terreno

Ram nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui mostra quelle che sono le capacità del nuovo Ram Dakota, il nuovo pickup commercializzato in Sud America. Il veicolo è stato messo alla prova a Ushuaia, nella Terra del Fuoco. L’esperienza è stata condotta e coordinata dall’istruttore Ram Javier “Nemo” Dobalo, che ha illustrato nel dettaglio ogni fase dell’attività e accompagnato i partecipanti passo dopo passo nell’esecuzione delle manovre, fornendo spiegazioni tecniche chiare e approfondite.

Nuovo Ram Dakota: l’ultimo arrivato nella famiglia di pickup Ram è perfetto per affrontare qualsiasi terreno

Durante la sessione ha messo in risalto le prestazioni del sistema di trazione integrale 4×4, sottolineandone la prontezza di risposta e l’efficacia nelle situazioni più difficili, oltre alla solidità e alla resistenza dei componenti meccanici. È stata evidenziata anche la capacità del nuovo Ram Dakota di affrontare e superare ostacoli complessi mantenendo sempre controllo, precisione di guida e stabilità, anche nelle condizioni più impegnative.

Gli esercizi proposti comprendevano prove tecniche come l’incrocio degli assi su superfici irregolari, l’utilizzo del bloccaggio del differenziale in passaggi a bassa aderenza, l’attraversamento controllato di corsi d’acqua e il superamento di ostacoli di grandi dimensioni con pendenze marcate. Ogni attività è stata pensata per mettere alla prova telaio, sospensioni e sistemi elettronici di assistenza, riaffermando in modo concreto lo spirito autenticamente off-road del nuovo Ram Dakota. Il veicolo ha dimostrato di poter affrontare terreni estremi, caratterizzati da fango, rocce e dislivelli pronunciati, confermando la propria vocazione all’avventura anche in uno degli scenari naturali più impegnativi e tecnicamente sfidanti del Paese.

Il Ram Dakota, lanciato alla fine dello scorso anno, segna l’inizio di una nuova era per il marchio in Sud America. Prodotto in Argentina, questo modello è arrivato a ridefinire il segmento dei pick-up, combinando un design imponente e robusto con interni che si distinguono per comfort e tecnologia, oltre a caratteristiche che riflettono la forza e la tradizione di un marchio americano leader nel mondo dei pick-up.