Fiat Grande Panda eletta migliore auto ibrida nel concorso Auto Lider 2026

La nuova Fiat Grande Panda conquista nuovamente il favore del pubblico e degli addetti ai lavori in Polonia. I lettori della rivista Motor e del portale magazynauto.pl le hanno assegnato il titolo di “Auto Lider” nella categoria auto ibrida, segnando il secondo successo per il modello in questo premio. Già lo scorso anno, infatti, la Grande Panda si era imposta tra le piccole e city car. Il modello ha inoltre ottenuto riconoscimenti anche nel sondaggio Moto Awards e nel concorso Auto dell’Anno Polonia 2026, confermando il suo crescente apprezzamento sul mercato locale.

I lettori del settimanale Motor e del sito web magazynauto.pl hanno assegnato alla nuova Fiat Grande Panda il primo posto

Il sondaggio di Auto Lider attira l’attenzione degli appassionati di auto di tutta la Polonia da 24 anni. Quest’anno, 420 auto iscritte in 17 categorie si sono contese il titolo. È importante sottolineare che, in questa votazione, sono i lettori a decidere i vincitori, senza che la redazione interferisca nelle loro scelte.

Iconica, innovativa e pensata per tutti, la Fiat Grande Panda è il perfetto connubio tra tradizione e modernità, coniugando sostenibilità, comfort e convenienza, inaugurando una nuova era per il marchio FIAT. Con le sue dimensioni compatte e lo spazio flessibile, la Grande Panda è l’auto ideale per la famiglia e la moderna mobilità urbana.

Fiat Grande Panda Hybrid inaugura una nuova era di mobilità intelligente ed elettrificata. Il cuore di questo modello è il sistema ibrido T-Gen3 da 110 CV all’avanguardia: un motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 V e a un cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti. Un motore elettrico da 21 kW, un inverter e una centralina integrati garantiscono una guida in città fluida, efficiente e praticamente silenziosa.

I propulsori ibridi offrono numerosi vantaggi nell’uso quotidiano. Grazie a funzioni come e-launch, e-creeping ed e-parking, Fiat Grande Panda Hybrid può funzionare in modalità completamente elettrica durante le manovre a bassa velocità, consentendo fino a 1 km di guida puramente elettrica a velocità inferiori a 30 km/h. Queste caratteristiche assicurano un’accelerazione più fluida, una guida silenziosa in città e consumi ed emissioni di CO₂ ridotti, grazie anche alla strategia di combustione a ciclo Miller. Il cambio eDCT migliora ulteriormente l’efficienza e incarna la filosofia ” easy drive ” di FIAT, garantendo un’esperienza di guida rilassante e senza pensieri utilizzando solo due pedali.