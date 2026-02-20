Nuova Peugeot 408: stile rinnovato, nuove funzionalità e una gamma di motori la rendono un’opzione interessante

Dal momento del debutto, la 408 si è distinta come una delle interpretazioni più audaci e riconoscibili del design del marchio del leone. La scelta di una silhouette fastback ha portato sul mercato una proposta di carrozzeria innovativa, capace di combinare slancio sportivo, piacere di guida e praticità nell’utilizzo quotidiano. La nuova Peugeot 408 nasce con l’obiettivo di sorprendere, puntando su linee originali e proporzioni fuori dagli schemi tradizionali. Ogni elemento è stato studiato per valorizzare la sua identità distintiva, rendendola una proposta atipica e fortemente caratterizzata nel panorama automobilistico attuale.

La nuova Peugeot 408 offre un piacere di guida adatto a tutte le esigenze

Il caratteristico design fastback della nuova Peugeot 408 è ulteriormente valorizzato da linee ben scolpite e dettagli sofisticati nella parte anteriore e posteriore della vettura. Il frontale è stato ridisegnato per trasmettere un aspetto più deciso e sofisticato. La griglia, con effetto tridimensionale e l’emblema Peugeot illuminato al centro, e il paraurti presentano ora una scultura 3D più decisa.

La nuova firma luminosa rafforza l’identità visiva della PEUGEOT 408, con il marchio che reinterpreta gli iconici “tre artigli” attraverso sottili strisce di LED angolate collegate da una linea luminosa che percorre l’intera larghezza della vettura. Per garantire un aspetto anteriore più espressivo, i designer hanno posizionato i fari anteriori più in basso sul paraurti, separati dalle luci diurne. Questi moduli ultrasottili, dedicati ad anabbaglianti e abbaglianti, rimangono discreti quando sono spenti e preservano l’impatto visivo della nuova firma luminosa.

Nella parte posteriore, il modello debutta con la scritta “PEUGEOT” illuminata, integrata in una striscia continua, accompagnata anch’essa dai tre artigli a LED. Un’altra novità è la tinta di carrozzeria di serie “Flare Green”, che offre spettacolari variazioni tonali a seconda dell’esposizione alla luce, così come i cerchi in lega da 17 e 19 pollici delle varianti ibride.

In termini di propulsori, la nuova Peugeot 408 garantisce una soluzione elettrificata per ogni tipo di esigenza e utilizzo. La variante E-408 100% elettrica è dotata di un motore elettrico da 213 CV (157 kW) con una coppia generosa di 343 Nm e di una batteria chimica NMC con una capacità utile di 58,2 kWh, che garantisce un’autonomia di 456 chilometri nel ciclo combinato WLTP. L’aerodinamica è stata meticolosamente perfezionata, sia nella carrozzeria che nel sottoscocca, con conseguente basso coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx: 0,66).

Come tutti i veicoli elettrici Peugeot, anche la nuova Peugeot E-408 beneficia del programma PEUGEOT CARE, che include una garanzia sul veicolo e sulla batteria fino a 8 anni/160.000 km e offerte come la Wall Box e il pass di ricarica Free2Move Charge.

La versatile opzione Plug-In Hybrid, esclusiva della nuova Peugeot 408 all’interno della gamma PEUGEOT, offre una potenza combinata di 240 CV e un’autonomia elettrica che, in città, può raggiungere i 99 chilometri grazie alla sua batteria da 14,6 kWh. Combina un motore a benzina da 180 CV (132 kW) con un motore elettrico da 92 kW, abbinato al cambio a doppia frizione e-DCS7 a 7 rapporti. La batteria agli ioni di litio da 14,6 kWh (capacità utilizzabile) può essere ricaricata completamente in 2 ore e 5 minuti utilizzando una Wall Box da 7,4 kW (32 A) e il caricabatterie di bordo monofase opzionale da 7,4 kW.

Per chi preferisce un’opzione elettrificata senza ricarica esterna, la nuova Peugeot 408 Hybrid risponde con 145 CV e una batteria che si ricarica automaticamente durante la guida, fornendo coppia supplementare per accelerazioni dinamiche e mantenendo un consumo di carburante di 5,0 l/100 km nel ciclo combinato WLTP. In ambito urbano, la 408 Hybrid può funzionare in modalità 100% elettrica senza emissioni di scarico fino al 50% del tempo di guida. Peugeot non ha tralasciato alcun dettaglio per ribadire il posizionamento top di gamma della nuova Peugeot 408.

All’interno, dove l’i-Cockpit di ultima generazione è un elemento chiave del piacere di guida, risalta immediatamente la nuova grafica del quadro strumenti digitale personalizzabile. I sedili e le finiture di entrambi gli allestimenti, Allure e GT, sono ora progettati con materiali di qualità superiore.

Per aumentare la sicurezza del conducente, la nuova Peugeot 408 è dotata di serie di una telecamera di monitoraggio del conducente. Questo sistema utilizza una telecamera posizionata sul montante del parabrezza lato conducente per monitorare lo stato di attenzione e le condizioni del conducente. Un allarme visivo e acustico viene emesso se il sistema rileva una condizione anomala, come la stanchezza.

Per mantenere un ambiente sano nell’abitacolo, la PEUGEOT 408 offre i sistemi DHW (Domestic Air Quality) e Clean Cabin. Il sistema DHW monitora costantemente l’aria in ingresso e può attivare automaticamente il ricircolo dell’aria. Clean Cabin offre inoltre un sistema di trattamento dell’aria che filtra inquinanti e particelle, visualizzando la qualità dell’aria sul touchscreen centrale.

Il comfort termico e acustico è ulteriormente migliorato dall’avanzata tecnologia dei vetri. Lo spessore dei finestrini anteriori e posteriori è superiore alla media (3,85 mm), mentre i finestrini laterali anteriori sono laminati (3,96 mm nella GT) per migliorare l’isolamento acustico e aumentare la sicurezza. Un tettuccio apribile in vetro opzionale consente una maggiore luminosità all’abitacolo.

Per un’esperienza elettrica completa e ottimizzata, la nuova Peugeot E-408 presenta nuove funzionalità specifiche per i veicoli elettrici, come: precondizionamento della batteria, Vehicle To Load (V2L) e Plug & Charge.

La funzionalità V2L (Vehicle-to-Load) consente agli utenti di alimentare dispositivi esterni utilizzando la batteria ad alto voltaggio dell’auto, ad esempio per ricaricare una bicicletta elettrica o utilizzare l’illuminazione portatile. Il sistema fornisce fino a 3,5 kW e 16 A. L’adattatore è disponibile come accessorio presso le concessionarie PEUGEOT.

La ricarica pubblica è semplificata grazie alla nuova funzionalità Plug & Charge: la stazione di ricarica riconosce automaticamente l’auto quando il cavo è collegato, senza bisogno di carte, app o carte bancarie. Il costo dell’elettricità viene addebitato direttamente sul conto dell’utente. Tutte le transazioni sono visibili sullo schermo centrale o tramite l’app Free2Move Charge. Questa funzionalità è già disponibile in oltre 15.000 punti di ricarica in tutta Europa, principalmente sulle principali arterie stradali, e si prevede che si espanderà rapidamente.

Grazie al suo lungo passo di 2,79 m, la nuova Peugeot 408 offre uno spazio eccezionale per i passeggeri posteriori — il modello PEUGEOT più spazioso per gli occupanti posteriori, con 183 mm di spazio per le ginocchia. Lo spazio per i piedi per gli occupanti posteriori sotto i sedili anteriori è progettato per massimizzare la libertà di movimento.

Il bagagliaio è impressionantemente spazioso, offrendo fino a 536 litri di volume. Con il sedile posteriore ripiegato, con divisione 60/40, la capacità di carico raggiunge i 1.611 litri. Inoltre, si possono caricare oggetti fino a 1,89 m di lunghezza.