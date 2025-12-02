Mercato dell’auto: mercato stabile a novembre, balzo delle elettriche grazie agli incentivi

Al netto di un calo pari allo 0,04%, il mercato dell’auto italiano a fine novembre dice che le immatricolazioni nel confronto col mese di novembre dello scorso anno sono rimaste praticamente identiche. Sono infatti 124.222 i veicoli immatricolati a fine novembre, contro le 124.267 unità dello stesso mese del 2024: soltanto 45 unità in meno, che confermano quella che è una vera e propria stabilità.

Se invece il dato del mercato dell’auto italiano viene allargato al cumulato dei primi undici mesi dell’anno allora il calo si attesta sul 2,4% in virtù di 1.417.621 immatricolazioni, contro 1.452.994 veicoli immatricolati fra i mesi di gennaio e novembre dell’anno scorso. Rimane piuttosto consistente il divario se invece viene confrontato ai riscontri registrati fino al 2019.

Va anche detto che i riscontri registrati dal mercato dell’auto in Italia a fine novembre 2025 risultavano particolarmente attesi per comprendere i possibili effetti legati agli incentivi governativi per l’acquisto di nuove auto elettriche.

Le tipologie di alimentazione più apprezzate confermano il balzo delle elettriche nel mercato dell’auto italiano, grazie all’importante apporto degli incentivi statali

Partendo dalle alimentazioni più tradizionali, possiamo dire che il mercato dell’auto a novembre ha tracciato un ulteriore calo che ha interessato i modelli a benzina e quelli alimentati da propulsori a diesel. Nello specifico il calo percentuale delle varianti a benzina è pari al 21%; in questo modo, nel cumulato da gennaio a novembre 2025, la loro quota di mercato è pari al 24,7% con un calo del 4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Allo stesso tempo anche i modelli alimentati a diesel registrano un importante calo. Ciò in accordo con una quota dell’8,2% a fine novembre e del 9,4% nel cumulato dei primi undici mesi di quest’anno. In calo anche i modelli a Gpl del 3,6%; 8,7% di quota a fine novembre e 9,4% nel cumulato da gennaio a fine novembre.

Diversa è invece la situazione in tema di varianti ibride con una quota pari al 42,6% del totale, ovvero pari al 44,5% nel cumulato, con un valore percentuale in aumento del 4,4%. Nella suddivisione tra full hybrid e mild hybrid, a fine novembre il 13,3% delle immatricolazioni è relativo alle prime e il 29,3% alle seconde. In netta crescita il riscontro delle elettriche. Il mercato dell’auto italiano ha segnato a fine novembre un balzo importante, in virtù dell’apporto fornito dagli incentivi statali. Dalle 6.599 immatricolazioni registrate a fine novembre 2024, si è passati a 15.304 unità immatricolate con un incremento nell’ordine del 132%. Il dato dice anche che la quota di mercato è passata in un anno dal 5,2% all’attuale 12,2%, con un incremento pari al 7%. Cresce, di poco, anche il cumulato con una quota del 5,8% in aumento dell’1,7%. Infine, le ibride plug-in segnano una quota di mercato ora al 7,2% ovvero al 6,2% durante i primi undici mesi dell’anno: l’incremento è pari, rispettivamente, al 4,1% e al 2,9%.

Al top fra i gruppi automobilistici più apprezzati c’è Stellantis

Al top fra i gruppi automobilistici più apprezzati nel mercato dell’auto italiano a fine novembre si piazza ancora Stellantis, con 31.744 veicoli immatricolati che rappresentano il 2,51% in più rispetto al mese di novembre dell’anno scorso. Molto bene i riscontri proposti da Fiat, con un +23,15%, e Lancia che cresce del 12,19%. In calo le vendite per quanto riguarda DS, -43,51%, Alfa Romeo, -23,11%, Peugeot, -20,74%, Jeep, -13,98%, Citroën, -12,57%, Maserati, -10,81%, e Opel con un -7,39% di immatricolazioni. Decisamente importante il dato crescente registrato da Leapmotor che segna un incremento percentuale del 2887,84% nel confronto col mese di novembre dello scorso anno, quando praticamente debuttava in Italia; la Leapmotor T03 si è piazzata al secondo posto fra le elettriche più vendute del mese con 1.881 unità immatricolate.

Alle spalle di Stellantis c’è il Gruppo Volkswagen con 21.138 immatricolazioni e un calo del 2,15%, seguito dal Gruppo Renault con 13.372 immatricolazioni e una flessione del 16,35% nel confronto col mese di novembre dello scorso anno. L’auto più venduta nel mercato dell’auto italiano durante il mese di novembre si conferma ancora la Fiat Panda con 6.827 immatricolazioni totali, seguita da Dacia Sandero e Toyota Yaris Cross; bene ancora la Jeep Avenger, appena fuori dal podio con 3.396 unità immatricolate.