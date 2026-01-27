Peugeot, che tipo di ammiraglia hanno in mente per sfidare i tedeschi

La Peugeot 508 è finita nel cimitero delle auto ormai diversi mesi fa e, a quanto pare, la sua lapide serve da monito per chiunque in casa Peugeot osi ancora sognare in grande. Il CEO Jerome Favey è stato di una sincerità quasi disarmante. Competere con i pesi massimi tedeschi come Audi A4 e BMW Serie 3 è una missione suicida se ti presenti con una ricetta “credibile” ma priva di quel tocco di follia capace di rompere gli schemi.

Il segmento delle berline di lusso è una giungla dove il blasone conta spesso più della sostanza, e Peugeot lo ha imparato a proprie spese, ritirando un modello che, pur essendo un’offerta solida, non è riuscito a scuotere un mercato dominato dai marchi premium.

Quindi, qual è il piano per la nuova ammiraglia Peugeot? Al momento, l’unico piano concreto sembra essere l’esitazione. Favey ammette di non sapere che forma dovrebbe assumere questa ipotetica vettura, pur sottolineando che l’azienda ha la possibilità di pescare a piene mani dal cestone dei componenti di Stellantis per vedere “cosa sia possibile”. Se mai si farà, dovrà essere qualcosa di “veramente diverso”. Non una semplice auto, ma un oggetto capace di distinguersi, perché riproporre la solita formula significherebbe solo prenotare un altro posto al cimitero.

Non solo una possibile scommessa azzardata: c’è il rischio di sovraccaricare la gamma. Guardate la Peugeot 408, un’auto che, per ammissione dello stesso management, “ti fa girare la testa”, ma che è stata vittima di una cronica mancanza di clamore pubblicitario. Se Peugeot non riesce a far brillare un gioiello estetico come la 408, non si sarebbero molte speranze per un’ammiraglia ancora più imponente.

Il timore è che il nuovo modello finisca per perdersi nel catalogo. Ecco perché Peugeot oscilla tra il desiderio di lanciare una nuova icona e la rassicurante consapevolezza di saper dominare i segmenti B e C. Forse, dopotutto, è più ragionevole continuare a vendere hatchback e piccoli SUV di successo piuttosto che lanciarsi in una sfida contro i giganti del lusso con il rischio di farsi molto male.