Fiat Panda Fastback avrà il logo illuminato

Una nuova foto spia pubbicata dal sito Motor.es mostra il prototipo camuffato di Fiat Panda Fastback con quello che sembra essere il logo Fiat anteriore illuminato. Si tratta di un elemento che sta diventando sempre più diffuso nel settore auto e che dunque a quanto pare lo avrà anche questa auto anche se l’immagine in questione non mostra in maniera chiara come sarà questo logo. Ipotizziamo comunque che anche al posteriore possa accadere la stessa cosa.

Un nuovo avvistamento del prototipo mette in evidenza un’altra delle caratteristiche inedite di Fiat Panda Fastback

Il passo crescerà leggermente: dai 2.540 mm dell’attuale Panda si supereranno i 2.600 mm, con benefici concreti per l’abitabilità e il comfort dei passeggeri posteriori. La maggiore distanza tra gli assi e la linea del portellone meno inclinata miglioreranno lo spazio per la testa. Fiat adotta una strategia ampia e mirata, sfruttando le zone di confine tra i segmenti e collocando questa Fastback in una posizione intermedia tra B e C.

Le recenti foto spia rivelano un prototipo ancora fortemente camuffato, simile ai precedenti avvistamenti, ma con un dettaglio ora più evidente: il logo anteriore illuminato, elemento sempre più diffuso per rafforzare l’identità visiva. Attese motorizzazioni elettriche e ibride, oltre a interni più curati, mentre il prezzo sarà decisivo per il successo.

FIAT proseguirà con decisione la propria strategia sull’elettrificazione e questo nuovo SUV coupé ne sarà una conferma. Tra le versioni previste non mancherà una proposta completamente elettrica, che dovrebbe adottare il motore da 156 CV già utilizzato su altri modelli del gruppo Stellantis, abbinato a una batteria agli ioni di litio capace di garantire un’autonomia superiore ai 400 km.

Nonostante ciò, la variante destinata a riscuotere il maggior successo commerciale sarà con ogni probabilità quella ibrida. Si tratterà del noto 1.2 mild hybrid MHEV, una soluzione ormai diffusa su gran parte delle compatte del gruppo franco-italiano grazie al buon equilibrio tra prestazioni, consumi e costi. L’arrivo nelle concessionarie è previsto entro la fine dell’anno.