Nuova BMW M3, il sei cilindri è salvo ma è addio al cambio manuale

Per chi temeva che la BMW M3 fosse pronta a trasformarsi in un elettrodomestico silenzioso, le nuove foto dei paparazzi che l’hanno osservata a gennaio portano un rinfrescante profumo di benzina. Sotto le mentite spoglie di una carrozzeria che richiama la sorella elettrica basata sulla Neue Klasse, la nuova generazione a combustione interna, con nome in codice G84, sta scaldando i cilindri per il debutto previsto nel 2028.

Advertisement

BMW ha saggiamente deciso di non reinventare la ruota, mantenendo l’architettura Cluster con aggiornamenti minimi. Spostare i punti di fissaggio del telaio costerebbe quanto una missione spaziale, quindi la G84 rimarrà strutturalmente molto vicina alla precedente G80.

Advertisement

Esteticamente, i muscoli M sono già evidenti. Ecco dunque parafanghi sporgenti, prese d’aria anteriori voraci e dischi freno che sembrano piatti da portata. Anche se il prototipo appare ancora “incompleto” con fari posteriori provvisori, la direzione è chiara.

Con lo stabilimento di Monaco che diventerà un tempio dell’elettrico entro fine 2027, la produzione della G84 traslocherà quasi certamente a Dingolfing, unendosi alle linee di M4 e M5. A differenza della mastodontica M5 ibrida plug-in, la prossima M3 punterà su un’elettrificazione più “soft” per contenere il peso, probabilmente un sistema a 48 volt o una configurazione full-hybrid, mantenendo però il sei cilindri saldo al comando.

Sotto il cofano ruggirà il leggendario motore S58 da 3.0 litri, aggiornato per non far inorridire i burocrati dell’Euro 7. La potenza stimata si aggirerà intorno ai 500 cavalli, superando i già impressionanti 473 dell’attuale versione base. Però, il cambio manuale ha ufficialmente i giorni contati. La divisione M ha già fissato la data dell’addio per luglio 2029, subito dopo che l’ultima M2 avrà bruciato la sua presenza in gamma.

Advertisement

All’interno, ci aspetta un futuro di schermi Panoramic Vision e iDrive X, con una drastica riduzione dei comandi fisici che farà disperare i puristi, compensata solo dalla rassicurante presenza dei due pulsanti rossi M sul volante.