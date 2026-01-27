In Cina obbligatoria l’identità digitale per monitorare le batterie

D’ora in poi, in Cina, le batterie dei veicoli a nuova energia (anche NEV) non avranno più segreti per lo Stato. Il principale ente regolatore del settore ha infatti deciso di assegnare un’identità digitale univoca a ogni singola cella, trasformandola in una sorta di “cittadino modello” costantemente sorvegliato.

Questa iniziativa, promossa dal Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) insieme ad altri cinque ministeri, serve a gestire quello che si preannuncia come uno tsunami tecnologico. Entro il 2030, infatti, il volume delle batterie dismesse nel Paese potrebbe superare l’incredibile soglia di un milione di tonnellate all’anno.

L’ID digitale non è solo un vezzo burocratico, ma un passaporto che seguirà il componente dalla culla alla tomba, o meglio, al centro di riciclo. Il sistema monitorerà la produzione, l’installazione, il ritiro dal veicolo e l’eventuale riutilizzo finale. È un’innovazione istituzionale necessaria, considerando che una batteria al litio non è solo un forziere di metalli preziosi come nichel, cobalto e litio, ma anche una bomba ecologica carica di composti del fluoro. Se non gestite correttamente, queste batterie passano da risorsa a inquinante in un battito di ciglia.

I dati del 2025 sono già incoraggianti. Oltre 400.000 tonnellate di batterie sono state riutilizzate con un incremento annuo del 32,9%. Tuttavia, Pechino non si fida e invita i cittadini a fare la loro parte. Quando la batteria esala l’ultimo respiro, non deve finire in mano a canali informali, ma deve essere consegnata a centri di riciclaggio autorizzati. Ai consumatori è richiesto persino di fornire i dati di tracciabilità, come il numero di targa, al momento dell’acquisto. Per chi pensa di fare il furbo, le nuove normative prevedono sanzioni amministrative e multe salate per chi non rispetta i requisiti di codifica o comunicazione delle informazioni.

Così, la batteria ha un’identità digitale così forte che, se provate a smaltirla nel giardino, non servirà molto per trovare il responsabile del misfatto. Tra certificazioni dell’impronta di carbonio e standard internazionali, la Cina sta rendendo il riciclo un affare di Stato.