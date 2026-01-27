Mercato dell’auto europeo: a fine 2025 cresce rispetto al 2024, sempre più apprezzate le ibride

È incoraggiante il dato che proviene dal mercato dell’auto europeo a fine 2025. Il segno è infatti positivo per ciò che riguarda le immatricolazioni, sulla base dei dati forniti dall’ACEA ovvero l’Associazione dei Costruttori Europei. Le immatricolazioni delle auto nuove vendute nell’intera Unione Europea dice che l’incremento è pari all’1,8% in più rispetto ai dodici mesi del 2024, grazie a 10.822.831 immatricolazioni complessive.

Se il dato proposto dal mercato dell’auto del Vecchio Continente si allarga includendo invece anche i Paesi dell’area EFTA e UK, allora le immatricolazioni salgono a 13.271.270 unità con un incremento che cresce al 2,4% in più rispetto a fine 2024. Va però detto che nonostante gli interessanti riscontri registrati a fine anno, i volumi complessivi rimangono inferiori a quelli che si registravano nell’intera Europa negli anni antecedenti a quelli della Pandemia.

Il mercato dell’auto europeo premia i modelli alimentati da propulsori ibridi

I dati diffusi dall’ACEA dicono che il mercato dell’auto in Europa ha chiuso un 2025 nel segno delle alimentazioni ibride che segnano un +33,4% in termini di immatricolazioni, ma bene anche le elettriche pure che hanno segnato un aumento del 29,7% rispetto alla fine del 2024. In questo contesto le auto ibride diventano, per la prima volta, la tipologia di alimentazioni più apprezzata nel Vecchio Continente con 4.566.850 unità totali immatricolate da gennaio a dicembre 2025. La quota di mercato è ora pari al 34,4%, con una crescita nell’ordine del 12,4%.

A seguire i modelli alimentati da propulsori ibridi ci sono le varianti a benzina, grazie a 3.467.041 unità immatricolate che rappresentano comunque un calo del 18,9% rispetto all’anno precedente. La loro quota di mercato si attesta ora al 26,1%. Il podio si completa con le elettriche che immatricolano 2.585.187 unità e crescono del 29,7% rispetto alla fine del 2024; la loro quota di mercato è ora pari al 19,5%. A trainare la loro crescita nel mercato dell’auto europea sono soprattutto Germania, con una crescita superiore al 43%, Paesi Bassi, Belgio e Francia. Non male anche le ibride plug-in che crescono del 33,4% e superano i modelli alimentati a diesel, grazie a una quota di mercato che ora è di poco inferiore al 10% del totale. Proprio le varianti a diesel sono scese al 7,7%, in termini di quota di mercato, in virtù di un calo percentuale pari a uno sconfortante -24%. Infine la quota complessiva dei modelli alimentati a GPL, metano, etanolo e idrogeno si attesta al 2,7%.

Fra i gruppi automobilistici Stellantis si ferma al secondo posto

In tema di gruppi automobilistici più apprezzati, il mercato dell’auto europeo fissa al top della classifica il Gruppo Volkswagen che conferma le previsioni e i dati registrati anche a fine 2024 pur registrando una crescita del 5,1% grazie a 3.571.429 vetture immatricolate durante l’anno.

Cala, ma mantiene la seconda piazza, Stellantis. Sono 1.892.556 le unità immatricolate dal Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, con un valore percentuale sceso del 3,9% rispetto al dato di fine 2024 e una quota di mercato che scende al 14,3%. Bene Peugeot che si conferma il costruttore più apprezzato del Gruppo con 637.834 unità immatricolate, seguito da Opel/Vauxhall con 399.782 unità immatricolate, poi Citroen, con 352.521 unità e Fiat con 271.098 unità; tutte in calo rispetto alla fine del 2024. Alfa Romeo è invece il marchio che è cresciuto di più grazie a 59.532 unità immatricolate, pari un valore percentuale cresciuto del 32,5%. Completa il podio il Gruppo Renault con 1.358.242 unità immatricolate e una crescita che si attesta a un buon +5,9% rispetto ai dodici mesi del 2024.