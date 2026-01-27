Fiat Argo: nuova e vecchia generazione convivranno per alcuni anni nella gamma, ecco il motivo

Fiat Argo è un modello molto popolare in Sud America ed in particolare in Brasile dove viene prodotta. Molto spesso vi parliamo dei traguardi raggiunti da questa hatchback come numeri relativi alla vendita e alla produzione. Come sappiamo il nome di questa vettura sarà utilizzato dalla versione sudamericana di Fiat Grande Panda che si chiamerà nuova Fiat Argo. A proposito di ciò, dal Brasile arriva la notizia che con l’arrivo della nuova versione, l’attuale modello non lascerà comunque il mercato come si pensava.

Il nome Fiat Argo nei prossimi anni potrebbe essere usato sia per la versione brasiliana di Grande Panda che per l’attuale Hatchback

Secondo Marlos Ney Vidal di Auto Segredos, dietro questa scelta c’è una ragione più profonda. Secondo il sito web, Fiat non solo utilizzerà il nome Argo per la nuova auto, ma intende anche mantenere la berlina a due volumi che conosciamo ancora per un po’. Questa mossa ha senso, dato che l’attuale Argo sta ancora vendendo molto bene, essendo stata seconda solo alla Polo nelle vendite lo scorso anno, escludendo i veicoli commerciali leggeri.

Non si tratta di una novità assoluta, nemmeno per Fiat. Chi ha buona memoria ricorderà che, all’inizio degli anni 2010, quando Palio e Uno furono rinnovate in Brasile, le versioni precedenti rimasero in commercio ancora per qualche tempo accanto ai nuovi modelli. Quelle varianti venivano identificate con la denominazione “Fire”. La strategia che il marchio sembra voler adottare oggi è molto simile, anche se cambierà il nome utilizzato.

Secondo indiscrezioni riportate da Autos Segredos, Fiat starebbe valutando di ribattezzare la generazione uscente con il nome Urban, seguendo un’impostazione già vista in Europa con la Panda, anch’essa proposta a lungo insieme al suo successore.

Il piano prevederebbe una gamma fortemente semplificata, articolata in sole due configurazioni: Urban 1.0 con trasmissione manuale e Urban 1.3 dotata di cambio CVT. Attualmente, invece, la Argo è proposta in cinque allestimenti, con prezzi che vanno da 94.790 reais per la 1.0 manuale fino a 110.790 reais per la versione Trekking 1.3 con CVT.

Esteticamente, l’idea è di renderla simile alla vecchia Argo Endurance, che aveva le modanature laterali dell’attuale versione adventure, la Trekking, ma senza lo stesso set di pneumatici ATR e sospensioni più alte. Era la stessa tattica già utilizzata nella Mobi, che oggi ha sostanzialmente lo stesso aspetto nelle sue due versioni.

Grazie a questo, Fiat dovrebbe essere in grado di mantenere i buoni volumi di vendita del modello attuale fino al lancio della nuova generazione di Argo. Non bisogna però aspettarsi prezzi generosi come quelli della generazione attuale, poiché la nuova Argo dovrebbe posizionarsi al di sopra sia dell’attuale berlina a due volumi che della Citroën C3, la sua sorella gemella.