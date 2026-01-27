Stellantis Vigo: febbraio potrebbe essere un mese da record dopo il boom del 2025

Come vi abbiamo scritto nelle scorse settimane, lo stabilimento di Stellantis Vigo ha concluso il 2025 superando il traguardo produttivo atteso da quasi due decenni, stabilendo un nuovo primato che mancava da 18 anni. Lo stabilimento ha infatti oltrepassato la soglia delle 547 mila vetture previste, arrivando a 559.427 veicoli assemblati, con una crescita complessiva dell’8 per cento. L’avvio del nuovo anno conferma il trend positivo: l’impianto di Balaídos mantiene ritmi elevati anche nei primi mesi.

Febbraio 2026 potrebbe essere un altro mese record per la produzione dello stabilimento Stellantis di Vigo

Dopo un gennaio caratterizzato da volumi particolarmente intensi, la direzione ha comunicato che febbraio proseguirà sulla stessa linea. Durante l’incontro del 26 gennaio con il consiglio di fabbrica, è stata evidenziata la necessità di ampliare l’orario lavorativo per soddisfare la domanda. Pertanto, la linea System 1, che produce la Peugeot 2008, aggiungerà quattro sabati al suo programma.

Per quanto riguarda il turno di notte, sono previsti due venerdì per questa linea e uno per la linea System 2, che assembla i furgoni K9. Per quanto riguarda le altre officine, l’officina batterie sarà attiva dal lunedì al venerdì con un turno di lavoro, e anche l’officina veicoli smontati (CKD) sarà attiva negli stessi cinque giorni con un turno notturno di 8 ore.

Advertisement

Ricordiamo che lo stabilimento Stellantis di Vigo è un hub produttivo fondamentale specializzato in veicoli commerciali leggeri e multispazio per vari marchi del gruppo, tra cui Citroën Berlingo, Peugeot Partner/Rifter, Opel Combo, Fiat Doblò e Toyota ProAce City. Inoltre, produce il SUV compatto Peugeot 2008, inclusa la versione 100% elettrica. Anche in futuro questo stabilimento, che da solo produce più di tutti gli stabilimenti di auto in Italia, è destinato ad avere un ruolo di primo piano nei futuri piani del gruppo Stellantis che saranno svelati ufficialmente dal CEO Antonio Filosa intorno alla metà del 2026.