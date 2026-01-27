Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep: ecco cosa deve dirci Filosa con il nuovo piano di Stellantis

A metà anno Antonio Filosa lancerà il nuovo piano industriale di Stellantis. Saranno chiariti tutti i dubbi relativi ai vari brand che fanno parte del gruppo. In particolare c’è curiosità su quelle che saranno le novità relative a Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep. Per quanto riguarda Alfa Romeo, la domanda che tutti si fanno è quando debutteranno esattamente le nuove Stelvio e Giulia. Il CEO del biscione Ficili ha confermato che prima del 2028 sarà difficile vederle. Resta da capire se possiamo aspettarci qualche gustosa anticipazione nel 2027 o se tutto è rimandato al 2028. Di certo produzione e lancio commerciale non avverranno prima di quell’annata. Filosa dovrebbe anche chiarire quale delle due debutterà per prima.

Il CEO di Stellantis Antonio Filosa a metà anno chiarirà tutti i dubbi che permangono a proposito di Alfa Romeo, Lancia Fiat e Jeep

Sempre a proposito di Alfa Romeo, Filosa dovrà anche dire quali altre novità possiamo attenderci dalla gamma del biscione, se è prevista per davvero un’erede di Tonale a Melfi come si dice da tempo e se ci sarà sul serio un nuovo modello compatto tra Junior e Tonale nella futura gamma del brand premium di Stellantis. Anche questa è una voce che circola da un po’ e chi si chiede cosa ci sia di vero. Filosa dovrebbe dunque togliere ogni dubbio in proposito una volta per tutte.

Per quanto riguarda invece Lancia, sarà fatta luce sul destino della nuova Lancia Delta. Originariamente prevista per il 2028 sembrerebbe in forte dubbio dopo le ultime dichiarazioni dela CEO Roberta Zerbi. Inoltre verrà anche chiarito cosa c’è di vero dietro alle voci che vorrebbero un SUV compatto nella futura gamma di Lancia.

Per quanto riguarda Jeep, la domanda che tutti si fanno è se nei prossimi anni ci sarà anche in Europa una nuova generazione di Jeep Renegade. In Sud America danno per certo l’arrivo del modello per il 2028. Dalle nostre parti però non è ancora sicuro che un nuovo SUV compatto erede di Renegade affianchi la Avenger nella futura gamma di Jeep. A dire il vero nei mesi scorsi alcune dichiarazioni rilasciate ad Auto Express da un dirigente della casa americana hanno fatto pensare di si ma comunque si attende la conferma ufficiale da parte del numero uno di Stellantis.

Infine meno dubbi ci sono per Fiat di cui sappiamo già l’imminente debutto di due SUV di segmento C: Giga Panda e Panda Fastback. Poi a seguire nel 2027 e nel 2028 dovrebbero arrivare un nuovo pickup e un nuovo Van sempre della famiglia Panda che saranno entrambe vendute anche in Europa. Il decennio si chiuderà nel 2029 con l’arrivo delle nuove Fiat Pandina e 500 entrambe made in Italy al 100 per cento.

Sempre entro il 2030 è attesa anche un’erede della Multipla su base Citroen Elo. Dunque per Fiat a differenza degli altri brand di cui vi abbiamo parlato tutto sembrerebbe già essere abbastanza chiaro anche se non possiamo escludere che alla fine qualche sorpresa possa lo stesso emergere dal nuovo piano industriale di Stellantis che comunque dovrebbe confermare anche gli stabilimenti in cui questi modelli saranno prodotti nei prossimi anni.