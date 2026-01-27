Jeep Avenger 2026, il 1.2 Turbo da 100 CV a soli 259 euro al mese

Possiamo affermare con certezza che per guidare una Jeep non serve necessariamente un libretto d’assegni pronto a numeri (negativamente) sbalorditivi o un garage delle dimensioni di un hangar. Infatti, per questo gennaio, e speriamo ben oltre, la Avenger benzina vuole fare davvero colpo, oltre al già importante successo ottenuto in Italia e in Europa.

Il SUV compatto rappresenta l’ingresso del marchio in una nuova era. L’Avenger è un’auto pensata per sopravvivere alla giungla urbana senza rinunciare a quel look da “duro” che tanto piace a chi sogna un po’ di sano sanissimo fuoristrada. Con i suoi 4,08 metri di lunghezza, è una vettura decisamente compatta per gli standard storici di Jeep.

Sotto il cofano non troverete di certo un motore con cui scalerete le montagne, ma un onesto ed efficiente 1.2 turbo benzina da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. La trazione è rigorosamente anteriore 4×2, anche perché, l’unico fuori strada che la vostra Avenger vedrà sarà forse lo sterrato della villetta in campagna.

Jeep ha deciso di mettere nel “pacchetto” offerto a gennaio il Selec-Terrain e l’Hill Descent Control, tecnologie pensate per non farvi sfigurare quando la neve o la pioggia rendono il fondo stradale molto viscido. Con una coppia di 205 Nm e consumi dichiarati tra 5,7 e 5,9 l/100 km (insomma, 17 km al litro), l’Avenger promette di essere amica dell’ambiente e, in qualche modo, anche del benzinaio.

L’interno è un inno alla razionalità, con schermi fino a 10,25 pollici per farvi sentire al passo coi tempi e un bagagliaio da 380 litri che accoglie senza troppi lamenti un’abbondante spesa settimanale.

Per la promo di gennaio 2026 Jeep ha deciso di offrire (con finanziamento) la Avenger con rate da 259 euro al mese e, udite udite, un finanziamento a interessi zero. L’offerta è valida fino al 31 gennaio 2026, rendendo l’ingresso nel mondo Jeep più accessibile che mai.