Nuova Fiat Tipo: sarà lei la futura auto basata su Leapmotor B05?

Circolano voci secondo cui Stellantis starebbe valutando la possibilità di rinominare la Leapmotor B05 per dare vita alla nuova Fiat Tipo. Milano Finanza ritiene che la prossima berlina completamente elettrica Leapmotor B05, presentata con grande clamore al Salone di Monaco lo scorso settembre, possa molto probabilmente fungere da base per la prossima generazione della Fiat Tipo. Si era parlato nei giorni scorsi anche di una nuova Fiat Brava ma a quanto pare sarebbe proprio l’erede di Tipo il modello prescelto per questa operazione.

Advertisement

Nuova Fiat Tipo: gira voce che potrebbe essere lei l’auto che userà Leapmotor B05 come base per un clamoroso ritorno

L’attuale generazione della Fiat Tipo, introdotta nel 2015, è destinata a uscire di scena nel corso del prossimo anno, lasciando spazio a un nuovo SUV coupé, probabilmente chiamato nuova Fiat Fastback, senza una sostituta diretta nel segmento delle berline compatte. Questo vuoto potrebbe essere colmato dalla Leapmotor B05, che potrebbe subire aggiornamenti estetici ispirati agli ultimi stilemi della Grande Panda, come le caratteristiche strisce luminose “pixelate”. Qui vi mostriamo in proposito un render del sito francese Auto-moto.com che immagina così la nuova Fiat Tipo su base Leapmotor.

Se confermate le indiscrezioni, la nuovaa Fiat Tipo elettrica misurerebbe circa 4,43 metri e sarebbe disponibile con due opzioni di batteria: una da 56,2 kWh abbinata a un motore da 180 CV e una da 67,1 kWh per una potenza di 218 CV. L’autonomia WLTP stimata potrebbe raggiungere i 550 km, offrendo prestazioni interessanti nel segmento delle berline elettriche compatte.

Advertisement

Per favorire il successo commerciale, si ipotizza che la nuova Fiat Tipo, sviluppata sulla piattaforma Leapmotor B05, venga assemblata in Europa, così da poter usufruire dei contributi statali per veicoli elettrici. Per quanto riguarda il prezzo, il modello base potrebbe partire da meno di 30.000 euro. Al momento, però, non ci sono conferme precise sui tempi di lancio, rendendo difficile stabilire quando questa nuova proposta entrerà effettivamente sul mercato, ma l’interesse per una berlina elettrica accessibile resta alto tra gli appassionati e i potenziali clienti del marchio italiano.